快訊

郭富城升格3寶爸！四大天王逃不過「岳父命」 萌娃正面照曝光

防疫走前頭！2018年張麗善雲林率禁廚餘養豬 閣揆賴清德公開反對

美股跌拉低台股早盤下跌逾270點 台積電開低20元

連假將屆 法人建議的投資應對策略

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

光復節連假將屆，比對9月下旬以來台股與美股nasdaq指數，台股不斷反覆創歷史新高，nasdaq指數則是在9月下旬高點震盪，凸顯出現階段台股相對美科技股基期明顯偏高態勢。

群益投顧表示，就基本面而言，台灣電子業正面臨美國總統川普高關稅政策下風險與機會並存，但多數恐相對受害的壓力環境，相關結構下，台股可謂「異常強勢」，買盤作價意願高；多頭拉抬的市場題材，可能是10月31日起在南韓舉行的APEC的「川習會」挹注期待。

對保守型投資人而言，群益投顧說，現階段在股市有背離基本面疑慮下，宜以（指數連動性低的非電族群個股）多空交易應對為主；積極投資人由於目前股市投機氛圍頗濃，宜以技術、籌碼面為主軸，擇強嚴守技術面應對。

台股 基本面

延伸閱讀

今「霜降」東北季風偏強水氣多 光復節連假中南部天氣最好

光復節連假天氣曝 賈新興：下周五另1波東北季風到

1張圖看光復節連假天氣 東北季風水氣多 北東6縣市豪大雨

主動式台股ETF 發燒

相關新聞

美國匯率報告將出爐…台灣若被認定匯率操縱國 楊金龍：會是很大的事件

美國下半年匯率報告即將出爐，今天央行總裁楊金龍在立法院業務報告，接受質詢時表示，在現在台美關稅談判過程中，如果被認定是匯...

新台幣將改版 主題將邀公民參與

暌違廿四年，中央銀行將啟動新台幣鈔券改版計畫。央行指出，這次改版主要目的是強化防偽與安全設計，採用更環保的材質與製程；將...

國安基金規模擬增至兆元 阮清華：盼向公股銀借款提高為7,000億

法定規模為5,000億的國安基金，立委郭國文提案修法擬倍增擴大規模至1兆元，財長莊翠雲也表態「基本上持正面態度」。

龔明鑫：台美談判 關稅有機會下降且不疊加

賴清德總統日前表示，台美對等關稅談判近期將有好進展。經濟部長龔明鑫昨天進一步指出，台美雙方大致完成磋商，就等總結會議，且...

主題確定後兩年半推出 新台幣鈔券改版 啟動

中央銀行將啟動新台幣鈔券改版計畫，總裁楊金龍今（23）日將赴立法院報告相關規劃，首張新版鈔券預計於主題確定後約兩年半推出...

美方對「台灣模式」有高度興趣 經長：不希望進口美車零關稅

台美對等關稅進入最後階段，台灣當前以暫時稅率20%疊加課稅，最終拍板能否調降、何時能不用疊加？經濟部長龔明鑫昨（22）日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。