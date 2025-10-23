連假將屆 法人建議的投資應對策略

光復節連假將屆，比對9月下旬以來台股與美股nasdaq指數，台股不斷反覆創歷史新高，nasdaq指數則是在9月下旬高點震盪，凸顯出現階段台股相對美科技股基期明顯偏高態勢。

群益投顧表示，就基本面而言，台灣電子業正面臨美國總統川普高關稅政策下風險與機會並存，但多數恐相對受害的壓力環境，相關結構下，台股可謂「異常強勢」，買盤作價意願高；多頭拉抬的市場題材，可能是10月31日起在南韓舉行的APEC的「川習會」挹注期待。

對保守型投資人而言，群益投顧說，現階段在股市有背離基本面疑慮下，宜以（指數連動性低的非電族群個股）多空交易應對為主；積極投資人由於目前股市投機氛圍頗濃，宜以技術、籌碼面為主軸，擇強嚴守技術面應對。