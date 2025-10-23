新台幣將改版 主題將邀公民參與

暌違廿四年，中央銀行將啟動新台幣鈔券改版計畫。央行指出，這次改版主要目的是強化防偽與安全設計，採用更環保的材質與製程；將邀集各界專家及公民代表參與新版鈔券主題討論，新版鈔券預計於主題擇定後兩年半發行。

央行總裁楊金龍今赴立法院財委會業務報告，楊金龍在書面報告指出，現行鈔券流通已達廿四年，遠超過多數國家十六至廿四年的改版周期；至於硬幣部分，考量改版成本高且使用需求下降，暫不納入調整。

賴清德總統先前在我國家代表隊去年於世界十二強棒球錦標賽奪冠後，表示希望讓「世界棒球十二強賽冠軍登上五百元紙鈔」，新台幣改版一度引發熱議；央行最後限量發行每枚一千六百元的紀念銀幣。如今央行宣布啟動新台幣改版，五百元鈔券印製的「南王國小少棒隊」是否改版為十二強棒球英雄，將再度成為話題。

央行指出，將成立新台幣鈔券主題諮詢委員會，邀集各界專家及公民代表參與新版鈔券主題討論，藉由公民參與機制凝聚社會共識。依規畫，自主題確定起約兩年半後將發行首張新版鈔券，其他面額將陸續推出，新舊鈔並行流通；新版鈔券預估平均單價較現行流通鈔券高出一點五元。

央行統計，日本於二○二四年發行新版鈔券，距上次改版相隔廿年；英國、瑞士、澳洲等國近年改版也都以「加強防偽」為主。央行指出，為維護國家幣信與交易安全，有必要採取前瞻性作法，導入最新動態防偽技術，如變色油墨、光影箔膜及窗式安全線等，讓民眾能以肉眼快速辨識真偽，並大幅提升偽造難度。

此外，央行表示，新鈔券的材質、尺寸與主色系將維持不變，以減少ＡＴＭ與收銀機等設備的調整成本；同時放大面額數字、強化觸感辨識，方便視障者使用。而配合我國淨零轉型政策，新鈔將導入永續棉基材、環保油墨與低耗能印製設備，並優化包裝與運輸流程，朝「綠色鈔券」方向邁進。

央行指出，電子支付快速普及，但全球主要國家現金流通量仍持續增加，顯示現金在支付體系中依舊扮演關鍵角色。現金保障交易隱私，也讓未能使用金融服務的弱勢族群得以參與經濟活動；在網路中斷或災難情境下，更是唯一可行的支付工具。央行強調，未來數位新台幣（ＣＢＤＣ）與現金將屬互補關係，而非取代。