龔明鑫：台美談判 關稅有機會下降且不疊加

賴清德總統日前表示，台美對等關稅談判近期將有好進展。經濟部長龔明鑫昨天進一步指出，台美雙方大致完成磋商，就等總結會議，且對總結內容已有一些共識，關稅稅率有機會往下降且不疊加；至於消費者也關心的美製汽車零關稅的可能性？龔明鑫說，會調降，但希望不是零關稅。

美國對等關稅八月七日上路，我國目前適用稅率是原稅率再疊加百分之廿，龔明鑫昨赴立法院經濟委員會業務報告，朝野立委均關切台美關稅談判進度。龔明鑫指出，目前台美關稅談判技術性的磋商大致已經完成，就等總結會議，台美雙方對於總結內容也已有一些共識，談判後，百分之廿的稅率有機會調降，並爭取不疊加。

台灣外銷美國產品主要對手有日本及南韓，日本已取得對等關稅稅率上限百分之十五，南韓若能在月底的美韓峰會上爭取到上限百分之十五的稅率，對台灣受影響產業的壓力將是雪上加霜。立委王鴻薇質詢，台灣是否也有機會爭取降至百分之十五？

龔明鑫說，這是政府努力的方向，但由於台灣對美國的貿易順差遠高於日韓，使得談判對台灣較為不利，但政府仍會努力爭取調降。

立委楊瓊瓔、王鴻薇均關切十月底前台美關稅談判能否有結果，龔明鑫表示，台美談判就等總結會議，但十月底召開有困難，因為美方相關官員最近正忙於亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ），在東協也有會議，最快可能要等到十一月才能明朗。

對於民眾關切進口汽車關稅調降案，龔明鑫指出，美國製汽車關稅議題確實已納入本次談判，目前台灣對美國製造汽車的關稅稅率為百分之十七點五，至於是否為零關稅？他表示談判結果尚未最終確定，方向是關稅會下降，但也強調，汽車關稅底線是不希望對美製汽車實施零關稅。此外，要在美國製造或是在美國加值一定比例，才可享有降稅待遇，不能以洗產地方式享有較低關稅優惠。

此外，立委林憶君在立院外交及國防委員會質詢時，關切台美關稅談判進展，行政院經貿辦執行秘書徐崇欽表示，對於我方所提出的台灣模式，美方表達高度興趣，不過目前台美雙方正持續就產業合作方面與美國商務部進行協商。

但林憶君也引述學者看法，指出台積電等台商赴美投資，因美國嚴格的勞動條件，可能會將台灣常見的責任制認定為強迫勞動，增加台商投資成本，並擔心產業外移。經濟部次長何晉滄說，台商赴美確實需面對勞動力、稅制等問題，而這正是台灣在與美方談判過程中，希望透過政府對政府的方式，為業者提供協助的重點。他指出，美方已將此部分列入考量。