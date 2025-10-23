央行阻新台幣升值 上半年買匯132億美元

中央銀行指出，今年上半年台灣外匯市場出現明顯的美元超額供給，央行進場大舉買匯一三二點五億美元，扭轉去年下半年賣匯七十三點五億美元的態勢。這也顯示，央行上半年實際上強力阻升，才能讓新台幣穩在卅元關卡，避免匯率波動對經濟造成衝擊。

央行總裁楊金龍今赴立法院財委會業務報告，楊金龍在書面報告指出，今年上半年因川普新政不確定性升高，美元指數（ＤＸＹ）下跌百分之十點七，國際美元走弱。而台灣外資資金湧入、出口提前拉貨，加上市場臆測美國可能要求貿易夥伴貨幣升值，形成新台幣強勁升值預期，不過因為央行進場大買匯，上半年對美元升值幅度僅百分之九點六三。

進入下半年後，美元指數自七月起小幅反彈百分之一點七七，新台幣對美元則回貶百分之二點四四。

央行分析，影響因素包括美國關稅政策仍具不確定性、勞動市場降溫，以及市場對聯準會降息的預期變化，導致資金流動方向轉趨頻繁。八月外資調節台股持股九一八億元並匯出股利資金，使新台幣短線回貶；不過九月外資再度匯入資金、回補台股，新台幣貶勢趨緩。

央行指出，截至十月廿日，新台幣對美元全年仍升值百分之六點九五，升幅低於瑞士法郎與歐元，但高於日圓與韓元。

央行強調，新台幣波動度遠低於其他主要貨幣，顯示穩定政策發揮效果。

央行表示，台灣屬小型開放經濟體，外匯市場「淺碟型」特性使匯率易受短期資金進出影響，維持新台幣匯率相對穩定有其必要性。長期來看，新台幣對美元波動度低於歐元、韓元與日圓，有利廠商報價與營運規劃，也有助於國內金融穩定與經濟成長。

央行重申，將持續依市場供需調節，若遇短期資金大量流入或流出導致匯率失序波動，將「本於職責維持外匯市場秩序」，確保新台幣走勢穩健，兼顧出口競爭力與物價穩定。