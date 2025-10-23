金管會3計畫 反制詐團冒名網攻

近日不時傳出有詐騙風險的帳戶被銀行鎖控，引發不少民怨。但據指出，有詐團假冒成帳戶遭「誤鎖」的民眾，在社群媒體發文抨擊銀行，意圖營造民怨擴大的印象，金管會為此已推動三大計畫，展現執行阻詐的堅決意志力。

金融圈人士透露，金管會三大計畫首先是警政署將提報「潛在被害人」名單給銀行，金管會已指示銀行公會發文給銀行，要求配合警政署運用安全檔案傳輸協定，定期接收這些「潛在被害人」資料，強化關懷及預警攔阻作為。

第二是「前期金流查詢機制」，銀行主管指出，一旦遇到警示帳戶，該帳戶尚未成為警示帳戶前的金流資料，會由財金公司再分享給其他的銀行，相關機制九月已在測試，進入最後階段。最後是警示聯防廣播，以往銀行只能收到自行的警示帳戶，財金公司九月後已開始提供他行警示戶資料給所有銀行，透過資料比對，就可以先行一步掌握自行客戶是否在他行的帳戶已有詐騙報案的受害紀錄，進一步發揮預防的效果。

銀行主管表示，舉例來說，八個受害人中可能只有一個報案，其他七個受害人沒報案，這七人未變成警示戶，所以跨行通報仍有其必要。然而，銀行也擔心現在與鎖控帳戶相關的民怨，是否將影響三大計畫的進行，進而讓銀行收到更多客訴，「此時主管機關的持續力挺，真的很重要」。