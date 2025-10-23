美方對「台灣模式」有高度興趣 經長：不希望進口美車零關稅

台美對等關稅進入最後階段，台灣當前以暫時稅率20%疊加課稅，最終拍板能否調降、何時能不用疊加？經濟部長龔明鑫昨（22）日在立法院表示，「雖然沒有辦法到百分百，但滿有信心」，他並透露，談判確實有觸及美製汽車關稅，政府底線是「不希望零關稅」。

賴清德總統表示「台美關稅談判，近期應會有好進展」，國民黨立委王鴻薇在立法院經濟委員會質詢，開放美豬與美國車零關稅是否為「好消息」中的其中兩項。龔明鑫表示，他和談判團隊主要聚焦在製造業，貿易通關是看貨品來源，美製汽車的確有在討論範圍。

台美關稅談判新進展

針對美國汽車進口，王鴻薇追問「我國底線是否為不要零關稅」，龔明鑫回應「對，我們不希望零關稅」。依照現行規定，對汽車課徵的進口關稅為17.5%、汽車貨物稅則因車種不同，落在25%到30%。

美國總統川普下周訪問亞洲，市場看好美韓可望有關稅談判新進展，韓國關稅可能降至15%，與日本一樣。立委關切「台灣有無機會談到15%」？龔明鑫說，這是努力方向，但台對美順差遠高於日韓，但政府談判一定會努力爭取。

立法院外交及國防委員會昨日邀請外交部長林佳龍報告「近期台美關係及關稅談判進展」，併請行政院經貿談判辦公室、經濟部、農業部列席備質詢，聚焦台美關稅談判最新進度等議題。

行政院經貿辦執行秘書徐崇欽表示，對於我方所提出的「台灣模式」，美方表達高度興趣。