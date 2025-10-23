快訊

花蓮光復洪災滿月…家還在泥裡 200災民急需中繼屋

1張圖看光復節連假天氣 東北季風水氣多 北東6縣市豪大雨

聽新聞
0:00 / 0:00

美方對「台灣模式」有高度興趣 經長：不希望進口美車零關稅

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
台美對等關稅進入最後階段。路透
台美對等關稅進入最後階段。路透

台美對等關稅進入最後階段，台灣當前以暫時稅率20%疊加課稅，最終拍板能否調降、何時能不用疊加？經濟部長龔明鑫昨（22）日在立法院表示，「雖然沒有辦法到百分百，但滿有信心」，他並透露，談判確實有觸及美製汽車關稅，政府底線是「不希望零關稅」。

賴清德總統表示「台美關稅談判，近期應會有好進展」，國民黨立委王鴻薇在立法院經濟委員會質詢，開放美豬與美國車零關稅是否為「好消息」中的其中兩項。龔明鑫表示，他和談判團隊主要聚焦在製造業，貿易通關是看貨品來源，美製汽車的確有在討論範圍。

台美關稅談判新進展
台美關稅談判新進展

針對美國汽車進口，王鴻薇追問「我國底線是否為不要零關稅」，龔明鑫回應「對，我們不希望零關稅」。依照現行規定，對汽車課徵的進口關稅為17.5%、汽車貨物稅則因車種不同，落在25%到30%。

美國總統川普下周訪問亞洲，市場看好美韓可望有關稅談判新進展，韓國關稅可能降至15%，與日本一樣。立委關切「台灣有無機會談到15%」？龔明鑫說，這是努力方向，但台對美順差遠高於日韓，但政府談判一定會努力爭取。

立法院外交及國防委員會昨日邀請外交部長林佳龍報告「近期台美關係及關稅談判進展」，併請行政院經貿談判辦公室、經濟部、農業部列席備質詢，聚焦台美關稅談判最新進度等議題。

行政院經貿辦執行秘書徐崇欽表示，對於我方所提出的「台灣模式」，美方表達高度興趣。

關稅 龔明鑫 美國

延伸閱讀

美製汽車關稅降至零？龔明鑫說了談判稅率底線

王鴻薇質疑閃兵藝人上銬沒標準 司院：法務部主管

輝達總部選址 龔明鑫：目標提供雙位數案址供選

台北市留不住輝達？經長龔明鑫：已有多個基地備案讓輝達選

相關新聞

新台幣將改版 主題將邀公民參與

暌違廿四年，中央銀行將啟動新台幣鈔券改版計畫。央行指出，這次改版主要目的是強化防偽與安全設計，採用更環保的材質與製程；將...

國安基金規模擬增至兆元 阮清華：盼向公股銀借款提高為7,000億

法定規模為5,000億的國安基金，立委郭國文提案修法擬倍增擴大規模至1兆元，財長莊翠雲也表態「基本上持正面態度」。

龔明鑫：台美談判 關稅有機會下降且不疊加

賴清德總統日前表示，台美對等關稅談判近期將有好進展。經濟部長龔明鑫昨天進一步指出，台美雙方大致完成磋商，就等總結會議，且...

主題確定後兩年半推出 新台幣鈔券改版 啟動

中央銀行將啟動新台幣鈔券改版計畫，總裁楊金龍今（23）日將赴立法院報告相關規劃，首張新版鈔券預計於主題確定後約兩年半推出...

美方對「台灣模式」有高度興趣 經長：不希望進口美車零關稅

台美對等關稅進入最後階段，台灣當前以暫時稅率20%疊加課稅，最終拍板能否調降、何時能不用疊加？經濟部長龔明鑫昨（22）日...

央行阻新台幣升值 上半年買匯132億美元

中央銀行指出，今年上半年台灣外匯市場出現明顯的美元超額供給，央行進場大舉買匯一三二點五億美元，扭轉去年下半年賣匯七十三點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。