主題確定後兩年半推出 新台幣鈔券改版 啟動

中央銀行將啟動新台幣鈔券改版計畫，總裁楊金龍今（23）日將赴立法院報告相關規劃，首張新版鈔券預計於主題確定後約兩年半推出，其餘面額將陸續發行。

央行成立「新台幣鈔券主題諮詢委員會」，廣泛蒐集社會各界對新版鈔券主題與設計方向的意見。外界關注新版鈔券的設計主題與面額選擇，其中最受矚目的是總統賴清德先前曾表示，希望讓「世界棒球12強賽冠軍登上500元紙鈔」成真。

目前500元紙鈔上圖案印製「南王國小少棒隊」，民國87年、88年代表台灣遠征美國，參加小馬聯盟世界少棒錦標賽，連續兩年稱霸世界少棒冠軍，寫下棒球史上紀錄。500元鈔票的「南王國小少棒隊」圖像是否會改版成「台灣棒球英雄」，恐也將成為立委質詢的內容。

根據央行提交的書面報告，新版鈔券將以「公開透明」為原則，設計過程將納入公民參與機制，提升社會認同感與文化連結。央行強調，此次改版的首要目標是升級防偽技術，新版鈔券將採用更直觀、更顯著的防偽元素，例如能快速變化顏色、具光影轉換效果的先進安全特徵，讓民眾更易辨識真偽，並有效防範偽造。

此外，央行也表示，新版鈔券將參考國際間「綠色鈔券」的發展趨勢，採用更環保的材質與製程，並減少碳排放，符合ESG永續發展目標。由於硬幣價值低、數量龐大且改版成本高，央行評估改版效益有限，暫不考慮更新硬幣設計。

根據央行規劃，新台幣改版將循序推動，首張新版鈔券預計於主題確定後約兩年半推出，其餘面額將陸續發行。新版鈔券的製作成本將略高於現行版本，平均單張價格預估增加約1.5元。