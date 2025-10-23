國安基金規模擬增至兆元 阮清華：盼向公股銀借款提高為7,000億

法定規模為5,000億的國安基金，立委郭國文提案修法擬倍增擴大規模至1兆元，財長莊翠雲也表態「基本上持正面態度」。

財政部次長阮清華昨（22）日在立法院財政委員會進一步表示，目前國安基金名義規模雖為5,000億元，但實際可動用資金僅約2,000億元，期望透過公股行庫籌措資金，將融資上限提高至7,000億元，強化市場穩定與投資信心。

財政部回應國安基金擴大規模

依《國家金融安定基金設置及管理條例》規定，國安基金可運用資金總額為新台幣5,000億元，其資金來源包括三項：一是以國庫持有的公、民營事業股票作為擔保，向金融機構借款，最高額度為新台幣2,000億元；二是得借用郵政儲金、郵政壽險積存金、勞工保險基金、勞工退休基金及公務人員退休撫卹基金中可供證券投資而尚未投資的資金，最高額度為新台幣3,000億元；三則為其他經主管機關核定的資金來源。

阮清華指出，雖然國安基金名義規模為5,000億元，但實際可動用資金約2,000億元，其餘3,000億元須向其他基金借貸，不過多數基金資金已投入運作、流動性有限。他強調，若能透過公股行庫籌措資金，將融資上限提高至7,000億元，對於穩定股市、提振民心與投資信心「一定有很大幫助」，並表示「樂觀其成」。

立委羅明才表示，30年前台灣人均GDP領先亞洲四小龍之首，如今新加坡人均GDP已達9萬5,000美元，台灣僅約3萬8,000美元，應檢討如何「把經濟餅做大」，強化國際競爭力。過去台股僅約1萬多點時，國安基金規模為5,000億元，如今台股市值突破40兆元，基金規模卻未變，應考慮擴大至1兆元，讓國安基金發揮更強的市場穩定功能。他強調，政府應通盤檢討產業發展策略，借鏡新加坡城市發展經驗，協助股市上看3萬點。

立委郭國文則在先前質詢時指出，台灣股市規模已由8兆元成長至逾90兆元，但近半年市場波動頻仍，國安基金占市值比重已從6％降至僅0.5％，應隨市場規模調整。他已正式提案修法，建議將基金上限提高至1兆元，以強化市場信心與因應金融風險。