副總統：深化全球夥伴連結 打造台灣成資安堅韌之島

副總統蕭美琴今天表示，面對全球資安威脅，台灣必須強化資安韌性，透過政府、產業與國際夥伴的合作，共同打造韌性、安全、可信賴的智慧國家。未來會持續深化與全球夥伴的連結，讓台灣不僅是科技強國，同時也是資安堅韌之島，並強調「資安是一切信任的開始」。

總統府晚間發布新聞稿指出，副總統上午出席「HITCON CISO Summit 2025 資安長高峰會」開幕式致詞表示，很榮幸再次參與HITCON系列活動，看到許多國內外資安、企業及專業夥伴齊聚台北共同探討資安韌性，感受到台灣在全球資安領域的活力與責任。

副總統說明，今年HITCON的主題是「資安韌性Cyber Resilience」，說起來簡單但背後意義卻十分深遠。不只是技術的問題，更是一種「面對挑戰、快速恢復、持續學習精進」的精神。真正的韌性不是永遠不會出錯，而是在跌倒後能很快站起來，相信這也是台灣在各領域持續展現的韌性與勇氣。

副總統解釋，HITCON CISO Summit已成為亞太地區最具代表性的資安盛會之一。無論是人工智慧、供應鏈安全或關鍵基礎設施保護，這些議題都與國家安全、經濟發展息息相關。透過這樣的對話與交流，政府與產業、國內與國際能更緊密合作，建立更完整的防護網，因為守護資訊安全，就是守護台灣的經濟以與正常社會發展。

副總統提到，總統曾說，資安是推動國家5大信賴產業的核心基礎。台灣身處全球高科技產業鏈的關鍵位置，面臨的資安挑戰也特別嚴峻。並引用最近看到的一本書用「數位國土」形容國家需要捍衛的資安環境，因為資安和人民的生活，包含食衣住行育樂、國家安全、經濟發展都密不可分。

副總統表示，面對混合戰、網路攻擊等多元威脅，不能單打獨鬥。政府今年推動第7期「國家資通安全發展方案」，目標是打造韌性、安全、可信賴的智慧國家，透過國際合作、情報分享與技術協作，建立完善的法規與產業生態，讓台灣能與世界共同面對數位時代的新挑戰。

副總統強調，資安不只是政府的工作也是全民的責任，更是「全社會防衛韌性」中一項重要支柱。政府近年推動「全民資安、聯防協作」，以「建構信賴安全的數位社會」為願景，帶動資安產業成長、促進國際合作，讓台灣的資安人才與創新能量獲得國際夥伴的高度肯定。

副總統談及，社會上百工百業對資安人才的需求越來越大，此一技術門檻也越來越高。在場都是最專業的資安先進，但也應該都感受到資安的門檻、風險與挑戰每天都在變化的極大壓力。因此，像今日的聚會尤其重要，專家們可以彼此分享經驗與問題，並在技術上進一步交流。

副總統回顧這幾年，不論是駐美期間或是回台擔任副總統職務，都感受到民主夥伴對台灣的信任與期待，在場的許多國際朋友就是這份合作最好的見證。未來會持續深化與全球夥伴的連結，讓台灣不僅是科技強國，同時也是資安堅韌之島，相信台灣資安做得越好，各國願意與台灣合作的機會也會越多，「資安是一切信任的開始」。

最後，副總統希望透過今天的交流提升資安能力，並將「守護的力量」擴散到全社會。讓每一位國人都能認識資安、參與資安，使台灣成為真正堅韌、安全、可信賴的「資安之島」。