央行「數位金流平台」 預計11月用於普發現金

央行持續推動CBDC研究計畫，已完成CBDC試驗計畫，並建立「數位公共建設金流平台」(簡稱「數位金流平台」)。「數位金流平台」預計11月用於普發現金。

央行將於23日赴立法院進行業務報告，最新書面表告出爐。有關 央行推動CBDC研究計畫，報告中指出，鑑於我國目前支付工具多元、便利且具效率，尚無發行CBDC之急迫性，因此「數位金流平台」將先以發放政府數位券為試作項目，本年8月先行試作客家委員會之客家幣，預計11月用於普發現金。

為讓各界瞭解CBDC規劃，並就CBDC發展方向與大眾進行廣泛溝通，持續精進CBDC相關設計，央行已於2024年完成書面意見調查，續於今年舉辦北部(台北)、中部(台中)、南部(高雄)之公聽會、說明會及論壇，共計9場；現已完成3場公聽會、3場論壇及2場說明會。

現行銀行體系跨境支付仍須透過代理銀行15等中介機構處理，而有匯款速度較慢、匯費較高等問題，因此BIS與主要國家央行研議改善跨境支付之試驗方案。BIS認為，CBDC或各國快捷支付系統(FPS)互連可能是未來改善跨境支付的解決方案，惟目前尚無國際共通標準，仍需國際組織制定供各國遵循，以解決互通性問題。

央行表示，將持續密切關注國際發展情形，並積極參與國際組織相關會議之交流，確保未來跨境支付體系與國際接軌。