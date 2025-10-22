快訊

比藝人還搶鏡！坤達拘提畫面「檢察官顏值」網歪樓

直播／輝達要來了！T17、18地上權案 新壽宣布返回支付相關成本後同意合意解約

非洲豬瘟影響！乾杯「停售豬五花」、鼎泰豐「改用冷藏、冷凍豬肉」

央行「數位金流平台」 預計11月用於普發現金

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
路透社
路透社

央行持續推動CBDC研究計畫，已完成CBDC試驗計畫，並建立「數位公共建設金流平台」(簡稱「數位金流平台」)。「數位金流平台」預計11月用於普發現金

央行將於23日赴立法院進行業務報告，最新書面表告出爐。有關 央行推動CBDC研究計畫，報告中指出，鑑於我國目前支付工具多元、便利且具效率，尚無發行CBDC之急迫性，因此「數位金流平台」將先以發放政府數位券為試作項目，本年8月先行試作客家委員會之客家幣，預計11月用於普發現金。

為讓各界瞭解CBDC規劃，並就CBDC發展方向與大眾進行廣泛溝通，持續精進CBDC相關設計，央行已於2024年完成書面意見調查，續於今年舉辦北部(台北)、中部(台中)、南部(高雄)之公聽會、說明會及論壇，共計9場；現已完成3場公聽會、3場論壇及2場說明會。

現行銀行體系跨境支付仍須透過代理銀行15等中介機構處理，而有匯款速度較慢、匯費較高等問題，因此BIS與主要國家央行研議改善跨境支付之試驗方案。BIS認為，CBDC或各國快捷支付系統(FPS)互連可能是未來改善跨境支付的解決方案，惟目前尚無國際共通標準，仍需國際組織制定供各國遵循，以解決互通性問題。

央行表示，將持續密切關注國際發展情形，並積極參與國際組織相關會議之交流，確保未來跨境支付體系與國際接軌。

央行 平台 普發現金

延伸閱讀

遭控藉勢索賄明碼標價 王鴻薇助理駁：子虛烏有將提告

交通部擬修法開放多元計程車機場載客 年底修法、明年上半年上路試辦

環境部遭譏環評特快車 立院舉辦改革公聽會探討問題

彰化公家機關最牛釘子戶拆定了！鐵路警察局員林分駐所新址曝光

相關新聞

美製汽車關稅降至零？龔明鑫說了談判稅率底線

美國製汽車進口關稅要降了。經濟部長龔明鑫今日在立法院經濟委員會答詢透露，台美關稅談判中有談到汽車關稅，雖然希望最後不是零...

AI熱潮帶動半導體用電連六個月紅燈 9月電力景氣燈號續亮黃紅燈

台灣綜合研究院今日發布9月份EPI電力景氣指數，9月國內產業用電仍然呈現分化趨勢，受惠人工智慧浪潮持續擴展，電子及半導體...

央行「數位金流平台」 預計11月用於普發現金

央行持續推動CBDC研究計畫，已完成CBDC試驗計畫，並建立「數位公共建設金流平台」(簡稱「數位金流平台」)。「數位金流...

國民黨團啟動修法 盼停砍年金所得替代率

國民黨立院黨團將「停砍公教年金」列為本會期優先法案，並在20日的立法院司法及法制、教育及文化委員會聯席會議，併案審查黨團...

亞洲創新籌資平台啟動、創新盃決賽 圓滿落幕

金管會攜手臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所及臺灣集中保管結算所，於21日舉辦「2025臺灣週 亞洲創新籌...

台積電赴美不怕技術流失？ 國科會主委吳誠文：我保證不會

行政院副院長鄭麗君在與美國談判後透露，未來將擴大投資美國，共同開發產業聚落。國科會主委吳誠文今至立法院備詢，面對立委質疑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。