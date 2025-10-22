兒少不宜內容有管制破口 郭昱晴：演算法應受第三方審查

立法院交通委員會22日審查NCC委員提名名單，立委郭昱晴指出，現今兒童已不再是看電視長大的一代，其資訊來源與社交活動主要集中於抖音、YouTube、IG等短影音平台，這不僅影響其識讀能力，也引發家長普遍擔憂。

郭昱晴表示，NCC對電視台有明確分級與罰則，但網路平台僅靠業者自律，甚至只有警語提醒。像抖音這類跨國平台在台灣無實體據點，法規難以約束。根據iWIN去年統計，申訴案件中高達六成以上被判定「未違法」，但這些內容明顯不適合兒少，卻無法可管。

郭昱晴提出三點疑問，針對「沒違法但不該讓孩子看」的內容，是不是要有一套針對灰色內容的明確指引或管理標準？跨國平台是否應在台灣設立具法遵責任的實體？演算法是否應受第三方審查？

NCC委員被提名人黃葳威表示，年齡層不同，使用網路平台的動機也不同。年齡低的看流行短影音，國高中則會查考試資料。過去IWIN會希望分級、分齡，讓小學或學齡前孩童上媒體識讀教育，家長也一起關心。她本身也是媽媽，在孩子小時是綿密控制的，但現在要做到很困難。

黃葳威提到，她很贊成委員所提，讓META、GOOGLE有設法務。要讓台灣呈現民主開放，同時保護兒少，希望跨部會與教育部、衛福部共同關心。

郭昱晴也提出政策建議：第一、針對「未違法但不當」內容，訂出明確標準；第二、將對孩子身心有害的內容定義並納管；第三、要求境外平台在台設實體或代理單位，落實法規；第四、演算法透明化，公開兒少保護機制，接受第三方審查。

