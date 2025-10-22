國民黨團啟動修法 盼停砍年金所得替代率

國民黨立院黨團將「停砍公教年金」列為本會期優先法案，並在20日的立法院司法及法制、教育及文化委員會聯席會議，併案審查黨團及立委相關修正草案。國民黨團22日召開記者會，特別強調本次修法是停砍年金所得替代率，而非恢復2017年改革前的標準。

國民黨團說明，本次提出年金改革有三大目標：一、阻止文官崩潰。二、爭取公平對待。三、保障公教生活。國民黨團嚴正表示，唯有停砍年金，才是真正的改革。停砍年金，不是要走回頭路，而是要「找回信任」，現在保障公教老年尊嚴，就是保障年輕人的未來。

書記長羅智強表示，在馬政府時期，報考公職人數，最高曾達52萬人，現在掉到16萬人，暴跌達七成。公教是國家不斷前進的核心引擎，過去的十大建設、科學園區設立，都是優秀的政務官和文官攜手打造今天台灣堅實的基礎；曾幾何時，年輕人不願意報考公職。

羅智強說，政府吸引不到最好人才，國家如何交出卓越的建設？當前最急迫的改革，是要阻止文官崩潰，老師嚴重缺員。國民黨團提出修法，是停砍而非恢復，現在退休公教所得替代率在不斷砍殺之下只剩七成，公教退休人員僅卑微要求政府停砍。

首席副書記長林沛祥表示，國民黨團要求停止公教年金逐年續砍，並啟動修法，建立「退休金隨物價指數(CPI)調整」的常態機制。主計總處的數據很豐滿，但人民感受很骨感。人民荷包確實變薄了，對於依靠退休金生活的公教人員而言，一波波兇猛的通貨膨脹，讓他們遭受「二次剝奪」。

林沛祥指出，2017年民進黨政府推動年金改革，當時的理由是「基金永續」，要求公教人員「共體時艱」，接受所得替代率下調。當年計算基礎，早已被現在的物價水平徹底打破，退休金的數字沒有變少，但能買到的東西變少了。