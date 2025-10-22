快訊

LINE Premium訂閱制登台！每月165元用首波5項進階功能 不怕過期、相簿可傳影片

要掀底牌了！新光人壽下午4點半開記者會 說明T17、T18合意解約進展

獨／不等新壽了！北市昨送出備案「包括未正式曝光土地」 就等輝達消息

國民黨團啟動修法 盼停砍年金所得替代率

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

國民黨立院黨團將「停砍公教年金」列為本會期優先法案，並在20日的立法院司法及法制、教育及文化委員會聯席會議，併案審查黨團及立委相關修正草案。國民黨團22日召開記者會，特別強調本次修法是停砍年金所得替代率，而非恢復2017年改革前的標準。

國民黨團說明，本次提出年金改革有三大目標：一、阻止文官崩潰。二、爭取公平對待。三、保障公教生活。國民黨團嚴正表示，唯有停砍年金，才是真正的改革。停砍年金，不是要走回頭路，而是要「找回信任」，現在保障公教老年尊嚴，就是保障年輕人的未來。

書記長羅智強表示，在馬政府時期，報考公職人數，最高曾達52萬人，現在掉到16萬人，暴跌達七成。公教是國家不斷前進的核心引擎，過去的十大建設、科學園區設立，都是優秀的政務官和文官攜手打造今天台灣堅實的基礎；曾幾何時，年輕人不願意報考公職。

羅智強說，政府吸引不到最好人才，國家如何交出卓越的建設？當前最急迫的改革，是要阻止文官崩潰，老師嚴重缺員。國民黨團提出修法，是停砍而非恢復，現在退休公教所得替代率在不斷砍殺之下只剩七成，公教退休人員僅卑微要求政府停砍。

首席副書記長林沛祥表示，國民黨團要求停止公教年金逐年續砍，並啟動修法，建立「退休金隨物價指數(CPI)調整」的常態機制。主計總處的數據很豐滿，但人民感受很骨感。人民荷包確實變薄了，對於依靠退休金生活的公教人員而言，一波波兇猛的通貨膨脹，讓他們遭受「二次剝奪」。

林沛祥指出，2017年民進黨政府推動年金改革，當時的理由是「基金永續」，要求公教人員「共體時艱」，接受所得替代率下調。當年計算基礎，早已被現在的物價水平徹底打破，退休金的數字沒有變少，但能買到的東西變少了。

國民黨 年金改革 退休金

延伸閱讀

國民黨團啟動停砍年金修法 羅智強：這才是真改革

影╱國民黨團呼籲停砍公教年金 批民進黨改革挑動對立

響應鄭麗文號召 羅智強宣布捐國民黨50萬元

致電鄭麗文恭喜當選主席 羅智強：選舉結束就是團結開始

相關新聞

美製汽車關稅降至零？龔明鑫說了談判稅率底線

美國製汽車進口關稅要降了。經濟部長龔明鑫今日在立法院經濟委員會答詢透露，台美關稅談判中有談到汽車關稅，雖然希望最後不是零...

AI熱潮帶動半導體用電連六個月紅燈 9月電力景氣燈號續亮黃紅燈

台灣綜合研究院今日發布9月份EPI電力景氣指數，9月國內產業用電仍然呈現分化趨勢，受惠人工智慧浪潮持續擴展，電子及半導體...

央行「數位金流平台」 預計11月用於普發現金

央行持續推動CBDC研究計畫，已完成CBDC試驗計畫，並建立「數位公共建設金流平台」(簡稱「數位金流平台」)。「數位金流...

國民黨團啟動修法 盼停砍年金所得替代率

國民黨立院黨團將「停砍公教年金」列為本會期優先法案，並在20日的立法院司法及法制、教育及文化委員會聯席會議，併案審查黨團...

亞洲創新籌資平台啟動、創新盃決賽 圓滿落幕

金管會攜手臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所及臺灣集中保管結算所，於21日舉辦「2025臺灣週 亞洲創新籌...

台積電赴美不怕技術流失？ 國科會主委吳誠文：我保證不會

行政院副院長鄭麗君在與美國談判後透露，未來將擴大投資美國，共同開發產業聚落。國科會主委吳誠文今至立法院備詢，面對立委質疑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。