美製汽車關稅降至零？龔明鑫說了談判稅率底線

美國製汽車進口關稅要降了。經濟部長龔明鑫今日在立法院經濟委員會答詢透露，台美關稅談判中有談到汽車關稅，雖然希望最後不是零關稅，但美產汽車進口台灣的關稅會調降。

龔明鑫22日赴立法院經濟委員會做業務報告並備詢，立委王鴻薇質詢，台美關稅談判內容是否包括美國汽車零關稅？龔明鑫表示，美國製汽車關稅議題確實已納入本次談判，至於是否是零關稅？他表示談判結果尚未最終確定，但方向是關稅會下降，龔也強調，汽車關稅底線是不希望實施零關稅，

政府對於台美關稅談判頻頻釋放好消息，龔明鑫表示，目前技術性的磋商大致已經完成，就等總結會議，台美雙方對於總結內容也已有一些共識，台灣目前暫時關稅稅率是原有關稅稅再疊加20％，談判方向是希望20％的稅率可以調降，並且不疊加。

美國總統川普與南韓總統李在明29日將在南韓舉行峰會，南韓輸美產品的對等關稅部分可望調降至15％，即日韓的稅率都將只有15％，台灣如果不降至15％，受影響產業將面臨更大的競爭壓力。王鴻薇質詢，台灣是否也有機會降至15％？

龔明鑫回應，這是政府努力的方向，但由於台灣對美國的貿易順差遠高於日韓，因此談判不易，但政府仍會努力爭取調降。

台美談判雖然只差總結會議，但美國官員最近忙於APEC（亞太經合會議）及與其他國家領導人見面，龔明鑫認為10月底前不太可能有結果；至於今年底前能否談到跟至少跟日韓一樣水準的對等關稅，以及不被疊加計算？龔明鑫說，有信心，會努力爭取。