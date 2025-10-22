快訊

LINE Premium訂閱制登台！每月165元用首波5項進階功能 不怕過期、相簿可傳影片

要掀底牌了！新光人壽下午4點半開記者會 說明T17、T18合意解約進展

獨／不等新壽了！北市昨送出備案「包括未正式曝光土地」 就等輝達消息

美製汽車關稅降至零？龔明鑫說了談判稅率底線

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台美談判內容包括調降美製汽車關稅，經長龔明鑫說，底線是不希望是降至零。（路透）
台美談判內容包括調降美製汽車關稅，經長龔明鑫說，底線是不希望是降至零。（路透）

美國製汽車進口關稅要降了。經濟部長龔明鑫今日在立法院經濟委員會答詢透露，台美關稅談判中有談到汽車關稅，雖然希望最後不是零關稅，但美產汽車進口台灣的關稅會調降。

龔明鑫22日赴立法院經濟委員會做業務報告並備詢，立委王鴻薇質詢，台美關稅談判內容是否包括美國汽車零關稅？龔明鑫表示，美國製汽車關稅議題確實已納入本次談判，至於是否是零關稅？他表示談判結果尚未最終確定，但方向是關稅會下降，龔也強調，汽車關稅底線是不希望實施零關稅，

政府對於台美關稅談判頻頻釋放好消息，龔明鑫表示，目前技術性的磋商大致已經完成，就等總結會議，台美雙方對於總結內容也已有一些共識，台灣目前暫時關稅稅率是原有關稅稅再疊加20％，談判方向是希望20％的稅率可以調降，並且不疊加。

美國總統川普與南韓總統李在明29日將在南韓舉行峰會，南韓輸美產品的對等關稅部分可望調降至15％，即日韓的稅率都將只有15％，台灣如果不降至15％，受影響產業將面臨更大的競爭壓力。王鴻薇質詢，台灣是否也有機會降至15％？

龔明鑫回應，這是政府努力的方向，但由於台灣對美國的貿易順差遠高於日韓，因此談判不易，但政府仍會努力爭取調降。

台美談判雖然只差總結會議，但美國官員最近忙於APEC（亞太經合會議）及與其他國家領導人見面，龔明鑫認為10月底前不太可能有結果；至於今年底前能否談到跟至少跟日韓一樣水準的對等關稅，以及不被疊加計算？龔明鑫說，有信心，會努力爭取。

關稅 龔明鑫 美國

延伸閱讀

輝達總部選址 龔明鑫：目標提供雙位數案址供選

台北市留不住輝達？經長龔明鑫：已有多個基地備案讓輝達選

閃兵大咖要上銬走星光大道 立委王鴻薇質疑名氣小的不用？

卓揆：川習會 美會著眼世界共同利益

相關新聞

美製汽車關稅降至零？龔明鑫說了談判稅率底線

美國製汽車進口關稅要降了。經濟部長龔明鑫今日在立法院經濟委員會答詢透露，台美關稅談判中有談到汽車關稅，雖然希望最後不是零...

AI熱潮帶動半導體用電連六個月紅燈 9月電力景氣燈號續亮黃紅燈

台灣綜合研究院今日發布9月份EPI電力景氣指數，9月國內產業用電仍然呈現分化趨勢，受惠人工智慧浪潮持續擴展，電子及半導體...

央行「數位金流平台」 預計11月用於普發現金

央行持續推動CBDC研究計畫，已完成CBDC試驗計畫，並建立「數位公共建設金流平台」(簡稱「數位金流平台」)。「數位金流...

國民黨團啟動修法 盼停砍年金所得替代率

國民黨立院黨團將「停砍公教年金」列為本會期優先法案，並在20日的立法院司法及法制、教育及文化委員會聯席會議，併案審查黨團...

亞洲創新籌資平台啟動、創新盃決賽 圓滿落幕

金管會攜手臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所及臺灣集中保管結算所，於21日舉辦「2025臺灣週 亞洲創新籌...

台積電赴美不怕技術流失？ 國科會主委吳誠文：我保證不會

行政院副院長鄭麗君在與美國談判後透露，未來將擴大投資美國，共同開發產業聚落。國科會主委吳誠文今至立法院備詢，面對立委質疑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。