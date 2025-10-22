仁寶集團自組伺服器艦隊 搶攻戴爾訂單

快訊

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

仁寶（2324）傳出接獲戴爾千億大單後，集團股價齊齊上攻，今天以康舒（6282）為急先鋒，盤中率先亮燈鎖死，而金寶（2312）緊隨其後，午間第一次攻漲停失敗後，尾盤再度上攻爆量漲停鎖死；而仁寶早盤一度飆逾7%，終盤價收在35.95元，上漲1.65元，漲幅4.81%。

近日市場傳出仁寶接獲戴爾千億大單消息後，公司雖不對單一客戶進行回應，但也表明2027年 AI伺服器營收達千億營收將會是全集團共同努力的目標，並且也已著手準備美國產能，以伺服器L10及L11組裝的產線為主，想必是在為日後的訂單提前做好準備。

俗話說：「一人得道，雞犬升天」，透過集團內部合作，金寶的SSD產品或許就有機會被推薦給客戶，一旦客戶採用，金寶就能成功跨入AI供應鏈。此外，近期也傳出康舒跨入BBU領域，仁寶很有可能會優先採用其產品，如此一來整個集團都將搭上AI這班高速成長列車，齊頭並進。

仁寶 金寶 AI

