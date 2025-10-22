美田納西州將設台灣辦事處 賴總統：鞏固台美夥伴關係

賴清德總統21日下午接見美國田納西州州長李比爾（Bill Lee）訪問團，他表示，雙方已簽署「經貿合作瞭解備忘錄」，我國科技產業亦已在該州設立AI伺服器製造廠。歡迎州長宣布田納西州將在台灣設立辦事處，希望未來在各領域擴大合作機會，帶動產業升級，進一步鞏固台美夥伴關係。

訪賓一行由外交部長林佳龍陪同，前來總統府晉見賴總統，國安會秘書長吳釗燮也在座。

賴總統致詞時指出，過去幾年田納西州作為美國重要工業樞紐，提供優質經貿環境，吸引眾多跨國企業在當地投資發展，展現強勁經濟活力。

賴總統表示，台灣作為美國長期可靠的貿易夥伴，也將田納西州視為全球布局的重要據點。現在台灣科技產業已在田納西州設立AI伺服器製造廠，持續擴充產能，期盼和美國攜手打造更安全、更具韌性及競爭力的供應鏈。

他說，這不僅有助於美國推動再工業化，成為AI世界中心，也將帶動雙邊產業共同成長。同時，台灣正全力推動半導體、AI、國防產業、安控以及次世代通訊等關鍵產業，希望這些領域能和田納西州強大的製造及創新量能相互結合，為台美雙方拓展更廣闊的合作前景。

賴總統感謝李比爾州長與田納西州議會，長期支持台灣的國際參與，尤其李比爾州長更連續5年簽署友台決議文，並鼓勵台灣和田納西州在各領域深化交流合作，積極促進雙邊關係發展。

他指出，此次李比爾州長來訪，田納西州與台灣也簽署了「經貿合作瞭解備忘錄」，有助於雙方在高科技製造、電動車、新能源以及創新研發等領域擴大合作機會，不僅能帶動產業升級，也進一步鞏固台美夥伴關係。

賴總統對於李比爾州長宣布田納西州將在台灣設立辦事處也表達歡迎，相信未來雙方在各領域交流將更加緊密，不斷創下新的里程碑。

李比爾致詞時，首先表示非常榮幸來到台灣，並對訪團受到的熱情接待表達感謝之意。美國田納西州透過立法程序及州長簽署宣言，承認台灣在國際社會及與田納西州戰略夥伴關係的重要性。

李比爾指出，訪團此行更加深對台灣的了解，台灣不僅在全球經濟上展現驚人成就，更在商業領域發揮關鍵影響力。

他提到，國際社會普遍認為台灣是美國不可或缺的重要戰略夥伴，同時，台灣的經濟與企業發展呈現指數型成長，具有龐大的合作潛力，尤其是台灣企業積極投資田納西州，這讓雙方合作基礎更加穩固。

李比爾說，基於田納西州對深化與台灣夥伴關係的期盼，此行來訪與台灣簽署合作瞭解備忘錄，雙方將持續推動產業合作與經貿交流。同時，田納西州也計畫在台灣設立辦事處，藉此更貼近了解台灣企業赴美投資需求。