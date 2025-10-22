央行上半年淨買匯132.5億美元 維持匯市穩定
央行總裁楊金龍將於23日赴立法院進行業務報告，根據最新出爐的報告顯示，今年上半年，因國內匯市出現美元超額供給，央行進場調節淨買匯132.5億美元，維持匯市穩定。
央行指出，今年上半年市場擔憂美國總統新政不確定性上升，國際美元走弱，美元指數(DXY)下跌10.70%。國內因外資匯入資金投資台股，以及國內廠商受惠於對等關稅暫緩衍生之提前拉貨需求，國內匯市出現美元超額供給，新台幣對美元升值9.63%。
央行上半年進場累計淨買匯132.5億美元，以維持國內匯市穩定。
