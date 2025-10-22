AI熱潮帶動半導體用電連六個月紅燈 9月電力景氣燈號續亮黃紅燈

台灣綜合研究院今日發布9月份EPI電力景氣指數，9月國內產業用電仍然呈現分化趨勢，受惠人工智慧浪潮持續擴展，電子及半導體用電穩健成長，傳產則因終端需求疲弱及美國關稅衝擊，用電持續下滑，全國高壓以上產業用電較去年同期成長1.27%，電力景氣燈號維持黃紅燈。

台綜院指出，隨著人工智慧（AI）浪潮持續擴展，高效能運算（HPC）、雲端及資通訊產品需求蓬勃發展，電子與半導體產業持續領航，用電穩健成長，成為經濟成長主要動能。傳統產業，受全球終端需求疲弱及美國關稅衝擊影響，用電需求持續下滑，產業景氣低迷。全國高壓以上產業用電較去年同期成長1.27%，電力景氣燈號維持黃紅燈。台綜院並預測9月經濟成長率為4.1%，第3季經濟成長率為3.8%。

台綜院指出，隨第3季結束，原先市場預期關稅衝擊將拖累產業發展的情況並未如期發生。半導體產業受美國針對半導體在美生產或承諾建廠可享免稅之政策激勵，以及全球AI產業蓬勃發展所帶動的強勁需求，推升半導體投資，生產動能持續擴張，同時強化台灣於全球科技供應鏈之影響力。傳統產業則仍受關稅負擔及國際需求疲弱影響，用電表現與產業動能相對疲軟，結構轉型挑戰持續存在。

各產業中仍以半導體為主要經濟引擎，台綜院分析，9月半導體業用電量成長8.47%，電力景氣燈號連續六個月呈現熱絡的紅燈。受先進製程、AI 伺服器及雲端應用需求帶動，電子產品外銷訂單成長45.9%，半導體業景氣維持熱絡格局，已成支撐台灣經濟成長的主要引擎。

綜觀來看，台綜院指出，9月國內產業景氣續呈科技業動能領先、傳統產業相對疲弱的雙軌發展態勢。半導體與電子相關產業受AI及雲端應用強勁需求帶動，用電與接單表現亮眼，憑藉其高附加價值優勢，成為推升經濟穩健成長的主要動能。相較之下，傳統產業仍受全球需求疲弱與美國關稅壓力影響，用電需求低迷，景氣回升力道有限。

展望後續，台綜院指出，第4季進入傳統出貨旺季，供應鏈備貨動能可望延續，加上AI相關的結構性需求持續強勁，將持續支撐半導體與電子業成長；惟產業結構分化未見緩解，傳產轉型與升級挑戰仍須持續關注，以確保經濟成長動能長期穩健延續。