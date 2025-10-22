快訊

宜蘭土石流紅色警戒擴大到23條 全縣一鄉、兩鎮共撤離349人

有必要？藝人閃兵第三波5人「全上銬」嚇壞小孩…警方說明了

黃金暴跌逾6％創12年最大跌幅！鄉民炸鍋：「避險變風險」還是絕佳買點？

聽新聞
0:00 / 0:00

AI熱潮帶動半導體用電連六個月紅燈 9月電力景氣燈號續亮黃紅燈

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
受AI熱拉抬，半導體成為台灣主要經濟成長引擎。（美聯社）
受AI熱拉抬，半導體成為台灣主要經濟成長引擎。（美聯社）

台灣綜合研究院今日發布9月份EPI電力景氣指數，9月國內產業用電仍然呈現分化趨勢，受惠人工智慧浪潮持續擴展，電子及半導體用電穩健成長，傳產則因終端需求疲弱及美國關稅衝擊，用電持續下滑，全國高壓以上產業用電較去年同期成長1.27%，電力景氣燈號維持黃紅燈。

台綜院指出，隨著人工智慧（AI）浪潮持續擴展，高效能運算（HPC）、雲端及資通訊產品需求蓬勃發展，電子與半導體產業持續領航，用電穩健成長，成為經濟成長主要動能。傳統產業，受全球終端需求疲弱及美國關稅衝擊影響，用電需求持續下滑，產業景氣低迷。全國高壓以上產業用電較去年同期成長1.27%，電力景氣燈號維持黃紅燈。台綜院並預測9月經濟成長率為4.1%，第3季經濟成長率為3.8%。

台綜院指出，隨第3季結束，原先市場預期關稅衝擊將拖累產業發展的情況並未如期發生。半導體產業受美國針對半導體在美生產或承諾建廠可享免稅之政策激勵，以及全球AI產業蓬勃發展所帶動的強勁需求，推升半導體投資，生產動能持續擴張，同時強化台灣於全球科技供應鏈之影響力。傳統產業則仍受關稅負擔及國際需求疲弱影響，用電表現與產業動能相對疲軟，結構轉型挑戰持續存在。

各產業中仍以半導體為主要經濟引擎，台綜院分析，9月半導體業用電量成長8.47%，電力景氣燈號連續六個月呈現熱絡的紅燈。受先進製程、AI 伺服器及雲端應用需求帶動，電子產品外銷訂單成長45.9%，半導體業景氣維持熱絡格局，已成支撐台灣經濟成長的主要引擎。

綜觀來看，台綜院指出，9月國內產業景氣續呈科技業動能領先、傳統產業相對疲弱的雙軌發展態勢。半導體與電子相關產業受AI及雲端應用強勁需求帶動，用電與接單表現亮眼，憑藉其高附加價值優勢，成為推升經濟穩健成長的主要動能。相較之下，傳統產業仍受全球需求疲弱與美國關稅壓力影響，用電需求低迷，景氣回升力道有限。

展望後續，台綜院指出，第4季進入傳統出貨旺季，供應鏈備貨動能可望延續，加上AI相關的結構性需求持續強勁，將持續支撐半導體與電子業成長；惟產業結構分化未見緩解，傳產轉型與升級挑戰仍須持續關注，以確保經濟成長動能長期穩健延續。

景氣燈號 半導體 經濟成長率

延伸閱讀

台股基金9月定期定額扣款筆數破50萬 統一奔騰逾3萬筆人氣旺

對等關稅有望低於20%？經長：有機會往下降、不疊加

美印接近敲定協議！印度傳同意減購俄油 換取降關稅至15-16%

瑞士9月對美出口強勁反彈 製藥業增加出貨因應關稅

相關新聞

台積電赴美不怕技術流失？ 國科會主委吳誠文：我保證不會

行政院副院長鄭麗君在與美國談判後透露，未來將擴大投資美國，共同開發產業聚落。國科會主委吳誠文今至立法院備詢，面對立委質疑...

AI熱潮帶動半導體用電連六個月紅燈 9月電力景氣燈號續亮黃紅燈

台灣綜合研究院今日發布9月份EPI電力景氣指數，9月國內產業用電仍然呈現分化趨勢，受惠人工智慧浪潮持續擴展，電子及半導體...

亞洲創新籌資平台啟動、創新盃決賽 圓滿落幕

金管會攜手臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所及臺灣集中保管結算所，於21日舉辦「2025臺灣週 亞洲創新籌...

AI 與半導體持續領航 台綜院9月電力景氣燈號維持黃紅燈

台灣綜合研究院22日公布9月EPI電力景氣指數，全國高壓以上產業用電較去年同期成長1.27%，電力景氣燈號維持黃紅燈。台...

空服員病逝 時力籲長榮股東站出來護勞權

長榮空服員抱病執勤後離世，引發各界關注。時代力量今天呼籲長榮航空的百萬股東一起站出來，要求長榮改善職場制度、守護勞工生命...

主計長陳淑姿：全年 GDP成長率至少5％

AI需求持續帶動台灣經濟成長，許多預測機構紛紛上修今年的經濟成長率。主計長陳淑姿今天在立法院答詢時表示，目前出口熱度不減...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。