對等關稅有望低於20%？經長：有機會往下降、不疊加
台美關稅談判持續磋商，總統賴清德昨天表示，台美關稅談判近期應會有好進展。經濟部長龔明鑫今天指出，目前技術性磋商已完成，就他了解，台灣與美方已有方向上的共識，正待等總結會議最後確認，稅率有機會往下降且不疊加。
美國對等關稅8月7日上路，台灣以暫時稅率20%疊加課稅。賴總統昨天對外表示，這次台灣跟美國關稅談判沒有涉及匯率，近期應該會有好進展。
立法院經濟委員會今天質詢時，多位立委質詢關切賴總統昨天發言，以及台美談判實際進度。
龔明鑫會前接受媒體訪問表示，目前技術性磋商已完成，現在在等總結會議，據他了解，和美方已有方向上的共識，「這個會議召開就能有deal，方向上有機會往下降、不疊加（關稅稅率）」。
他在答詢時亦數度強調，談判團隊仍在努力，有機會爭取到努力的目標，但仍待總結會議召開才能做最後確認。
國民黨立委楊瓊瓔詢問，台美關稅談判10月底前能否有結果，龔明鑫重申，這是努力的目標，但因10月底韓國有APEC亞太經合會領袖峰會，美方在東協也有會議，台美總結會議仍要看美方時間。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言