快訊

宜蘭土石流紅色警戒擴大到23條 全縣一鄉、兩鎮共撤離349人

有必要？藝人閃兵第三波5人「全上銬」嚇壞小孩…警方說明了

黃金暴跌逾6％創12年最大跌幅！鄉民炸鍋：「避險變風險」還是絕佳買點？

對等關稅有望低於20%？經長：有機會往下降、不疊加

中央社／ 台北22日電

台美關稅談判持續磋商，總統賴清德昨天表示，台美關稅談判近期應會有好進展。經濟部長龔明鑫今天指出，目前技術性磋商已完成，就他了解，台灣與美方已有方向上的共識，正待等總結會議最後確認，稅率有機會往下降且不疊加。

美國對等關稅8月7日上路，台灣以暫時稅率20%疊加課稅。賴總統昨天對外表示，這次台灣跟美國關稅談判沒有涉及匯率，近期應該會有好進展。

立法院經濟委員會今天質詢時，多位立委質詢關切賴總統昨天發言，以及台美談判實際進度。

龔明鑫會前接受媒體訪問表示，目前技術性磋商已完成，現在在等總結會議，據他了解，和美方已有方向上的共識，「這個會議召開就能有deal，方向上有機會往下降、不疊加（關稅稅率）」。

他在答詢時亦數度強調，談判團隊仍在努力，有機會爭取到努力的目標，但仍待總結會議召開才能做最後確認。

國民黨立委楊瓊瓔詢問，台美關稅談判10月底前能否有結果，龔明鑫重申，這是努力的目標，但因10月底韓國有APEC亞太經合會領袖峰會，美方在東協也有會議，台美總結會議仍要看美方時間。

關稅 龔明鑫 美國

延伸閱讀

輝達總部選址 龔明鑫：目標提供雙位數案址供選

台北市留不住輝達？經長龔明鑫：已有多個基地備案讓輝達選

卓揆：川習會 美會著眼世界共同利益

【重磅快評】龔明鑫及陳駿季輕巧踩著黃偉哲討好陳亭妃

相關新聞

台積電赴美不怕技術流失？ 國科會主委吳誠文：我保證不會

行政院副院長鄭麗君在與美國談判後透露，未來將擴大投資美國，共同開發產業聚落。國科會主委吳誠文今至立法院備詢，面對立委質疑...

AI熱潮帶動半導體用電連六個月紅燈 9月電力景氣燈號續亮黃紅燈

台灣綜合研究院今日發布9月份EPI電力景氣指數，9月國內產業用電仍然呈現分化趨勢，受惠人工智慧浪潮持續擴展，電子及半導體...

亞洲創新籌資平台啟動、創新盃決賽 圓滿落幕

金管會攜手臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所及臺灣集中保管結算所，於21日舉辦「2025臺灣週 亞洲創新籌...

AI 與半導體持續領航 台綜院9月電力景氣燈號維持黃紅燈

台灣綜合研究院22日公布9月EPI電力景氣指數，全國高壓以上產業用電較去年同期成長1.27%，電力景氣燈號維持黃紅燈。台...

空服員病逝 時力籲長榮股東站出來護勞權

長榮空服員抱病執勤後離世，引發各界關注。時代力量今天呼籲長榮航空的百萬股東一起站出來，要求長榮改善職場制度、守護勞工生命...

主計長陳淑姿：全年 GDP成長率至少5％

AI需求持續帶動台灣經濟成長，許多預測機構紛紛上修今年的經濟成長率。主計長陳淑姿今天在立法院答詢時表示，目前出口熱度不減...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。