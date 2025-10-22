對等關稅有望低於20%？經長：有機會往下降、不疊加

台美關稅談判持續磋商，總統賴清德昨天表示，台美關稅談判近期應會有好進展。經濟部長龔明鑫今天指出，目前技術性磋商已完成，就他了解，台灣與美方已有方向上的共識，正待等總結會議最後確認，稅率有機會往下降且不疊加。

美國對等關稅8月7日上路，台灣以暫時稅率20%疊加課稅。賴總統昨天對外表示，這次台灣跟美國關稅談判沒有涉及匯率，近期應該會有好進展。

立法院經濟委員會今天質詢時，多位立委質詢關切賴總統昨天發言，以及台美談判實際進度。

龔明鑫會前接受媒體訪問表示，目前技術性磋商已完成，現在在等總結會議，據他了解，和美方已有方向上的共識，「這個會議召開就能有deal，方向上有機會往下降、不疊加（關稅稅率）」。

他在答詢時亦數度強調，談判團隊仍在努力，有機會爭取到努力的目標，但仍待總結會議召開才能做最後確認。

國民黨立委楊瓊瓔詢問，台美關稅談判10月底前能否有結果，龔明鑫重申，這是努力的目標，但因10月底韓國有APEC亞太經合會領袖峰會，美方在東協也有會議，台美總結會議仍要看美方時間。