品牌與文創結合「2024府中奇幻城」榮獲美國謬思創意獎金獎肯定

新北市「2024府中奇幻城」以創新行銷結合在地歷史文化，成功吸引廣大市民與遊客共襄盛舉，不僅帶動板橋舊城區活絡發展，更以其卓越創新設計榮獲國際「2025繆思創意獎」活動類金獎肯定，展現新北推動城市品牌與文化創意結合的成果。由新北市政府經發局長盛筱蓉代表於22日市政會議獻獎，將此份榮耀獻給市府團隊與全體市民。

經發局長盛筱蓉表示，2023年府中萬聖節配合「台灣設計展」在新北，首次整合跨局處及公私部門資源，試辦為期近1個月的府中奇幻城系列活動，以「奇幻列車」為主題，期間吸引逾20萬人次，壓軸之「府中搞什麼鬼」活動更吸引逾15萬人次，較往年人潮遽增三倍，成長卓越。

2024年沿用相同模式辦理，以「枋橋時代」為主題，透過更多元的歷史裝置與互動體驗，期間參與人次一舉攀升至近30萬，證明了這項活動逐步成為府中地區深具影響力的年度品牌盛事。

「2024府中奇幻城」以創新行銷策略塑造府中商圈鮮明的品牌形象，帶動地方經濟發展，並展現公部門與民間團體的緊密合作，打造具影響力的城市行銷案例，因此榮獲「繆思創意獎」肯定，成為推動城市品牌與國際創意交流的典範，未來將持續秉持創新思維，整合各局處資源，推出更多元的城市活動，讓更多人感受新北市的獨特魅力。

經發局補充「2025府中奇幻城」已於10月3日開城。這次活動跨界結合多款遊戲，融合經典角色與板橋特色，在府中廣場打造為期1個月的打卡場景，同時推出以府中地標街景為靈感設計的「府中之門：三靈之印」實境解謎，邀請民眾化身遊戲故事主角，沉浸式探索府中雙城的歷史與魅力。

壓軸的「府中搞什麼鬼」將於10月25日至26日熱鬧登場，活動規劃踩街遊行、變裝比賽、搞怪市集及兒童討糖等豐富內容，現場還有奇幻裝置藝術供民眾拍照打卡，更有機會抽中驚喜大禮。