亞洲創新籌資平台啟動、創新盃決賽 圓滿落幕

金管會攜手臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所及臺灣集中保管結算所，於21日舉辦「2025臺灣週 亞洲創新籌資平臺啟動典禮、產業創新日論壇暨亞洲創新盃決賽」。現場吸引超過300位產官學代表、國際創投、加速器與高潛力創新企業齊聚，共同見證「亞洲創新籌資平臺」正式啟動的里程碑，透過鬆綁上市創新板及上市櫃一般板法規、打造股債雙主軸籌資市場，加速匯聚特色產業能量。

行政院卓榮泰院長雖然公務繁忙不克前來，仍特別於開幕式錄影致意表示，打造亞洲創新籌資平臺為我國資本市場體制創新的一大突破，透過平台整合市場資源、精進上市櫃制度及優化股債雙籌資管道，打造更完整的生態系，讓台灣在亞洲資產管理與創新資本市場的競爭中站穩領先地位。

活動首先由金管會莊琇媛副主委致詞開場，莊副主委表示，為引導市場關注前瞻新經濟產業發展，轉化資本市場資源為企業成長動能，期盼「亞洲創新籌資平臺」加速創新產業發展，為推動臺灣成為亞洲資產管理中心政策拼上關鍵的一塊拼圖。國發會詹方冠副主委、數位發展部侯宜秀政務次長及創投公會邱德成理事長等人也共同出席並參與啟動儀式。

活動現場聚集產業龍頭，包括台積電（2330）、鴻海（2317）、台達電（2308）、聯發科（2454）、廣達（2382）、中華電信（2412）、台灣大哥大（3045）、元太（8069）、環球晶（6488）、台燿（6274）、宏碁（2353）、佳世達（2352）、穩懋（3105）、樺漢科技（6414）、大亞（1609）、家登（3680）、91APP（6741）及意德士（7556）等上市櫃重量級科技企業代表，以及富邦金控（2881）、國泰金控（2882）、中信金控（2891）、玉山金控（2884）及國票金控（2889）等金融控股集團高層，及創新創業生態圈的關鍵推手，齊聚一堂，攜手見證「亞洲創新籌資平台」之啟航，展現產業界與金融界的高度共識與強力支持。

臺灣證券交易所李愛玲總經理、證券櫃檯買賣中心陳麗卿總經理接續以AI主播互動之方式說明平台特色。李總經理說明台灣資本市場具備高國際能見度，且產業位居全球關鍵地位，具備打造台灣特色亞洲那斯達克之優勢，而創新板為實踐使命之關鍵板塊，本次亞洲創新籌資平台之重點即在大幅優化創新板制度與精進外國企業上市規範，目標在於推動更多優質國內、外企業在台上市，證交所亦因此推出嶄新推動策略，攜手與會之上市櫃企業與金控集團，期以創新領未來，以資本助產業，共同促進台灣產業升級，吸引國際資金匯聚。

陳總經理則說明債券市場重點措施包含開放境外發行之外幣債券於我國雙掛牌，擴大國際債市規模、放寬外國公司來台發行債券資格規範，增加籌資管道並促進市場多元化等。透過股債雙籌平台整合股票及債券兩大資本市場資源，完善企業籌資服務並促進市場多元化。

本次活動亦結合論壇與亞洲創新盃決賽雙主軸，上午舉行之「產業創新日論壇」聚焦關鍵政策與國際趨勢，邀請國發會產業發展處處長蕭振榮與IDC亞太區半導體研究負責人暨臺灣總經理江芳韻發表專題演講。續舉行座談會，邀請創投公會副理事長林宇聲、經濟部中小及新創企業署署長李冠志、中華民國全國工業總會秘書長呂正華、中華民國全國創新創業總會祕書長謝戎峰及臺灣數位治理協會理事長陳春山，共同探討創新產業發展具體策略及資源。

下午登場的《亞洲創新盃》決賽活動，期望透過競賽機制發掘具潛力的海內外創新企業，目標打造亞洲最具影響力資本創新交流平台。本次競賽有逾70組團隊參與徵件，其中更有9家來自新加坡、馬來西亞、日本及芬蘭等海外新創，競爭激烈，參與踴躍。

此次活動圓滿落幕，「亞洲創新籌資平台」將帶領臺灣邁向「創新經濟．智慧國家」，而「產業創新日論壇暨亞洲創新盃決賽」不僅充分展現創新企業在國際舞台上的能量與潛力，也為資本市場注入新的活力與契機。藉由政策支持、資本挹注與跨界合作，臺灣正朝向成為亞洲資產管理中心的願景穩步前進。

《亞洲創新盃》獲獎名單請見官網： www.taiwanweeks.com