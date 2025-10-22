投資美國台灣模式是否可行？經貿辦：美方表達高度興趣
立委關心台美對等關稅談判進展，行政院經貿辦執行秘書徐崇欽表示，對於我方所提出的台灣模式，美方是有表達高度興趣，台美雙方持續就產業合作持續跟美國商務部做協商中。
立法院外交及國防委員會今日邀請林佳龍報告「近期台美關係及關稅談判進展」，併請行政院經貿談判辦公室、經濟部、農業部列席並備質詢。
立委林憶君表示，對於台美談判進展，美方是否滿意我方提出的條件？徐崇欽表示，對於我方所提出的台灣模式，美方是有表達高度興趣，台美雙方持續就產業合作持續跟美國商務部做協商中。
此外，林憶君指出，學者憂心，台積電之所以可以成功是靠緊密的產業聚落，在美國經營的風險高出台灣許多，且美方對於勞動條件也相當嚴格，台灣常見的責任制，恐怕會被認定為強迫勞動，未來台商赴美是否會增加投資成本，且赴美投資的額度似乎也未達標，未來台積電赴美投資是否會演變成產業外移？
經濟部次長何晉滄表示，台灣的產業園區跟科學園區發展經驗是一個群聚效應，以及供應鏈合作的結果，台積電已宣布1650億的投資案，未來也會有六個晶圓廠在美國，這也意味著台積電供應鏈也需要赴美，在台積電工廠附近提供服務，這樣的模式也是造就台灣科學園區成功的經驗。
何晉滄說強調，未來面對的勞動力、稅制等問題，也是我方再跟美方談判的過程中，希望可以透過政府對政府的方式提供業者協助，而美方確實也有把此部分列入考量。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言