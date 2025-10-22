投資美國台灣模式是否可行？經貿辦：美方表達高度興趣

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

立委關心台美對等關稅談判進展，行政院經貿辦執行秘書徐崇欽表示，對於我方所提出的台灣模式，美方是有表達高度興趣，台美雙方持續就產業合作持續跟美國商務部做協商中。

立法院外交及國防委員會今日邀請林佳龍報告「近期台美關係及關稅談判進展」，併請行政院經貿談判辦公室、經濟部、農業部列席並備質詢。

立委林憶君表示，對於台美談判進展，美方是否滿意我方提出的條件？徐崇欽表示，對於我方所提出的台灣模式，美方是有表達高度興趣，台美雙方持續就產業合作持續跟美國商務部做協商中。

此外，林憶君指出，學者憂心，台積電之所以可以成功是靠緊密的產業聚落，在美國經營的風險高出台灣許多，且美方對於勞動條件也相當嚴格，台灣常見的責任制，恐怕會被認定為強迫勞動，未來台商赴美是否會增加投資成本，且赴美投資的額度似乎也未達標，未來台積電赴美投資是否會演變成產業外移？

經濟部次長何晉滄表示，台灣的產業園區跟科學園區發展經驗是一個群聚效應，以及供應鏈合作的結果，台積電已宣布1650億的投資案，未來也會有六個晶圓廠在美國，這也意味著台積電供應鏈也需要赴美，在台積電工廠附近提供服務，這樣的模式也是造就台灣科學園區成功的經驗。

何晉滄說強調，未來面對的勞動力、稅制等問題，也是我方再跟美方談判的過程中，希望可以透過政府對政府的方式提供業者協助，而美方確實也有把此部分列入考量。

台積電 美國商務部

