台積電赴美不怕技術流失？ 國科會主委吳誠文：我保證不會

行政院副院長鄭麗君在與美國談判後透露，未來將擴大投資美國，共同開發產業聚落。國科會主委吳誠文今至立法院備詢，面對立委質疑高科技產業聚落外移，會不會技術流失等議題。吳誠文明確保證說，台積電等關鍵科技企業的技術「絕對不會外流」，政府組成「國家隊」，就是要維護台灣半導體與科技競爭力。

立法院教育及文化委員會今天邀請吳誠文進行業務報告並備質詢，藍委萬美玲、林沛祥等人聚焦提問，台灣高科技產業「赴美投資」議題，擔憂台灣已承諾擴大投資美國，不只台積電過去，現在還要變成整個產業聚落，讓人擔心台灣產業聚落外移、技術流失。

吳誠文回應說，這是講法問題。行政院正、副院長主導台美磋商時，確有好幾度邀請產業界討論赴美投資，產業界也有表達因關稅，而考慮到美國投資，也提出如果政府協助把台灣很有效率的產業聚落，像是工業區、科學園區等經驗，組成國家隊到美國投資，比起廠商個別到美國投資的效率更高。

吳誠文說，科技投資國際化是必要策略，但「技術安全與人才留台」是政府底線。他說，台灣高科技技術不會外流，國科會持續以國家隊模式，協助企業在全球布局中兼顧發展與安全。他說，不能只看國內市場，半導體要放眼國際市場。政府對關鍵科技都有盤點保護，願意跟台灣合理往來的友好國家，台灣都願意合作。如果不讓產業出去，反而會因關稅影響受害。