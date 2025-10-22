快訊

宜蘭土石流紅色警戒擴大到23條 全縣一鄉、兩鎮共撤離349人

有必要？藝人閃兵第三波5人「全上銬」嚇壞小孩…警方說明了

黃金暴跌逾6％創12年最大跌幅！鄉民炸鍋：「避險變風險」還是絕佳買點？

台積電赴美不怕技術流失？ 國科會主委吳誠文：我保證不會

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
國科會主委吳誠文今日出席立法院教育及文化委員會報告並備質詢。記者林伯東／攝影
國科會主委吳誠文今日出席立法院教育及文化委員會報告並備質詢。記者林伯東／攝影

行政院副院長鄭麗君在與美國談判後透露，未來將擴大投資美國，共同開發產業聚落。國科會主委吳誠文今至立法院備詢，面對立委質疑高科技產業聚落外移，會不會技術流失等議題。吳誠文明確保證說，台積電等關鍵科技企業的技術「絕對不會外流」，政府組成「國家隊」，就是要維護台灣半導體與科技競爭力。

立法院教育及文化委員會今天邀請吳誠文進行業務報告並備質詢，藍委萬美玲、林沛祥等人聚焦提問，台灣高科技產業「赴美投資」議題，擔憂台灣已承諾擴大投資美國，不只台積電過去，現在還要變成整個產業聚落，讓人擔心台灣產業聚落外移、技術流失。

吳誠文回應說，這是講法問題。行政院正、副院長主導台美磋商時，確有好幾度邀請產業界討論赴美投資，產業界也有表達因關稅，而考慮到美國投資，也提出如果政府協助把台灣很有效率的產業聚落，像是工業區、科學園區等經驗，組成國家隊到美國投資，比起廠商個別到美國投資的效率更高。

吳誠文說，科技投資國際化是必要策略，但「技術安全與人才留台」是政府底線。他說，台灣高科技技術不會外流，國科會持續以國家隊模式，協助企業在全球布局中兼顧發展與安全。他說，不能只看國內市場，半導體要放眼國際市場。政府對關鍵科技都有盤點保護，願意跟台灣合理往來的友好國家，台灣都願意合作。如果不讓產業出去，反而會因關稅影響受害。

美國 台積電

延伸閱讀

沙崙擬設生科園區 民團憂衝擊生態 吳誠文：生態與發展應平衡

台積電赴美不怕技術流失？國科會主委：我保證不會

總統：APEC 代表團 三大任務

APEC領袖會議 賴總統盼以台灣半導體等先驅產業經驗促區域合作

相關新聞

台積電赴美不怕技術流失？ 國科會主委吳誠文：我保證不會

行政院副院長鄭麗君在與美國談判後透露，未來將擴大投資美國，共同開發產業聚落。國科會主委吳誠文今至立法院備詢，面對立委質疑...

AI熱潮帶動半導體用電連六個月紅燈 9月電力景氣燈號續亮黃紅燈

台灣綜合研究院今日發布9月份EPI電力景氣指數，9月國內產業用電仍然呈現分化趨勢，受惠人工智慧浪潮持續擴展，電子及半導體...

亞洲創新籌資平台啟動、創新盃決賽 圓滿落幕

金管會攜手臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所及臺灣集中保管結算所，於21日舉辦「2025臺灣週 亞洲創新籌...

AI 與半導體持續領航 台綜院9月電力景氣燈號維持黃紅燈

台灣綜合研究院22日公布9月EPI電力景氣指數，全國高壓以上產業用電較去年同期成長1.27%，電力景氣燈號維持黃紅燈。台...

空服員病逝 時力籲長榮股東站出來護勞權

長榮空服員抱病執勤後離世，引發各界關注。時代力量今天呼籲長榮航空的百萬股東一起站出來，要求長榮改善職場制度、守護勞工生命...

主計長陳淑姿：全年 GDP成長率至少5％

AI需求持續帶動台灣經濟成長，許多預測機構紛紛上修今年的經濟成長率。主計長陳淑姿今天在立法院答詢時表示，目前出口熱度不減...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。