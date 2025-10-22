AI 與半導體持續領航 台綜院9月電力景氣燈號維持黃紅燈

台灣綜合研究院22日公布9月EPI電力景氣指數，全國高壓以上產業用電較去年同期成長1.27%，電力景氣燈號維持黃紅燈。台電高壓以上用電年增2.11%，其中製造業成長1.97%，服務業成長2.25%。台綜院並預測，9月經濟成長率可達4.1%，第三季成長3.8%。

台綜院指出，AI（人工智慧）、高效能運算（HPC）與雲端應用需求持續帶動電子與半導體產業用電穩健成長，成為推升經濟動能的主要來源；相對地，化學材料、鋼鐵、紡織與機械等傳統產業受全球需求疲弱及美國關稅衝擊影響，用電持續下滑，景氣低迷。

在主要產業中，半導體業表現最為亮眼，受AI伺服器與雲端需求帶動，電子產品外銷訂單年增45.9%，成為支撐台灣經濟成長的主要引擎，9月用電量年增8.47%，電力景氣燈號連續六個月呈紅燈。電腦、電子及光學製品業電力景氣燈號也續呈紅燈，9月用電量年增8.04%，顯示終端需求回升，產業生產動能維持強勁。

化學材料業則呈現兩樣情；一方面電子相關化學品受惠於AI熱潮，生產動能成長，但傳統化學材料需求疲軟，用電年減3.59%，電力景氣燈號由黃藍燈轉為衰退的藍燈；鋼鐵業面臨中國房地產市場低迷及美國高額關稅等負面影響，鋼市維持低位震盪格局，用電下滑6.35%，紡織業也因中國產能過剩、低價傾銷及美國關稅等多重衝擊，用電衰退12.31%，均顯示傳產復甦力道不足。

台綜院分析，9月國內景氣續呈「科技強、傳產弱」的雙軌發展格局。AI與雲端需求強勁推升半導體與電子業高附加價值成長，帶動整體經濟穩健擴張；但傳產仍受關稅與需求不振影響。展望第4季，傳統出貨旺季到來及AI結構性需求延續，可望持續支撐電子業成長，惟產業分化未見緩解，傳產轉型挑戰仍待關注。