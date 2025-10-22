快訊

主計長陳淑姿：全年 GDP成長率至少5％

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
主計長陳淑姿（右）今天在立法院答詢時表示，目前出口熱度不減，預估全年經濟成長率至少可達5%。記者潘俊宏／攝影
AI需求持續帶動台灣經濟成長，許多預測機構紛紛上修今年的經濟成長率。主計長陳淑姿今天在立法院答詢時表示，目前出口熱度不減，預估全年經濟成長率至少可達5%。

國民黨立委林德福關切主計總處上修經濟成長率的依據，陳淑姿表示，傳統產業雖然相對疲弱，但AI帶動半導體需求，本來預期關稅因素可能會抑制第3季表現，但目前實際影響有限，第3季出口與景氣動能皆維持高檔，因此上調成長預估。

財政部次長阮清華今天到立法院備詢，阮清華表示希望11月底前財劃法可以出爐。記者潘俊宏／攝影
