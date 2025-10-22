空服員病逝 時力籲長榮股東站出來護勞權

快訊

中央社／ 台北22日電
長榮航空企業工會理事長曲佳雲（左起）、前桃園市空服員職業工會祕書長林佳瑋、時代力量黨主席王婉諭、資深律師鍾元珧22日上午舉行記者會，呼籲長榮航空股東站出來發聲挺空服員勞權，並要求公司改善職場制度。中央社
長榮空服員抱病執勤後離世，引發各界關注。時代力量今天呼籲長榮航空的百萬股東一起站出來，要求長榮改善職場制度、守護勞工生命與尊嚴。

長榮航空一名空服員日前抱病上班，返台後離世，引發外界關注長榮航空請假制度。

時代力量黨主席王婉諭、公共事務顧問鍾元珧與長榮航空企業工會理事長曲佳雲、桃園市空服員職業工會前秘書長林佳瑋，上午赴長榮航空台北分公司前召開「百萬股東站出來，挺空服員護勞權」記者會，提出相關主張。

王婉諭指出，長榮航空作為上市公司，應對超過24萬名股東負責，即使只有一張、只有一股的股東，只要勇敢發聲，有足夠多的人一起站出來，就能創造改變。此外，時力也將公布教學指南，協助民眾向長榮航空、ETF發行券商與勞退基金表達意見，藉由行使股東權來推動企業改革。

曲佳雲說，桃園市空服員職業工會將於26日舉辦「長榮航空馬拉松行動」，呼籲社會大眾身穿白衣，陪同空服員遞交白玫瑰與陳情書，共同為勞權發聲。

長榮 空服員 職業工會

