打造人工智慧島 國科會揭「AI 新十大建設」規劃方向

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
國科會主委吳誠文今日出席立法院教育及文化委員會報告並備質詢。記者林伯東／攝影
國科會主委吳誠文今日出席立法院教育及文化委員會報告並備質詢。記者林伯東／攝影

國科會主委吳誠文22日公布「AI新十大建設」推動方向，將從智慧應用、關鍵技術與基礎建設三大面向全面布局，結合半導體優勢與AI創新能量，打造台灣成為「人工智慧島」，鞏固在全球科技供應鏈中的關鍵角色。

立法院教育及文化委員會22日審查國科會業務報告，吳誠文指出，「AI新十大建設」與政府「五大信賴產業」、「國家希望工程」並列為國家科技政策重點，內容涵蓋AI算力平台、晶片研發、6G通訊、量子電腦、智慧機器人、資安防護、智慧醫療、太空科技、淨零科技及AI倫理治理等領域，未來將跨部會整合，推動百工百業數位轉型。

在具體執行上，國科會以「晶片驅動臺灣產業創新方案」為核心，推動AI與半導體雙核心發展，導入智慧製造、醫療、農業、交通及國防等場域，同時運用「TAIWAN AI RAP」平台整合高效能算力與生成式AI工具，協助企業加速AI應用落地。

吳誠文補充說，AI機器人是新十大建設的重要環節，行政院已通過並公告相關計畫，執行面將由國科會與經濟部聯手推動，國科會將在台南沙崙成立「國家機器人研究中心」，經濟部則在工研院南分院六甲院區設立與產業共創的研發中心，並規劃於台南柳營科技工業區擴建產業基地。

他強調，AI建設不僅是技術與產業升級，更要走入民眾生活。未來將推動「全民智慧生活圈」，以AI雲端串聯智慧城市應用，中央與地方協力推動，從旅宿、餐飲到服務業全面導入智慧化，透過AI產品與服務，帶動地方產業升級與創新服務。

國科會表示，AI新十大建設將帶動AI與半導體深度融合，形成南台灣AI研發聚落，並建立算力基礎建設，至2025年底可達5.1 MW、2029年提升至23 MW，打造台灣邁向智慧科技島的重要基石。

