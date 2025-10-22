林佳龍：APEC「川習會」是否成形 我們密切觀察

快訊

攝影中心／ 記者黃義書 /台北即時報導
林佳龍表示，APEC中「川習會」是否成形，尚在發展中，末到最後一刻，誰都無法確認最後的方案、最後的方式為何，「我們密切觀察」。記者黃義書／攝影
外交部長林佳龍上午出席立法院外交及國防委員會，就「近期台美關係及關稅談判進展」專題報告。林佳龍受訪時表示，在涉及台灣議題上，台美之間除了關係很緊密，我方也密切注意中國可能的動作，也跟美方保持密切溝通。

川普預計月底將在南韓與中國國家領導人習近平會晤，傳出北京方面向華府施壓，要求美國進一步表態反對台獨，雖然川普向媒體表示，現在不會討論此事，但預期川習會料將討論台灣議題一事。林佳龍表示，台美關係非常穩定，建立在「台灣關係法」及6項保證的基礎上，我方有跟美方保持密切溝通，也密切注意中國動作。

林佳龍也表示，APEC中「川習會」是否成形，尚在發展中。末到最後一刻，誰都無法確認最後的方案、最後的方式為何，「我們密切觀察。」

