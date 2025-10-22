快訊

藝人閃兵案！坤達緊急返台到案認罪...50萬交保

陽明山狂風暴雨原因曝！氣象署：風力不亞於颱風

限速吃到飽變「氣到飽」！他怒4G 21M方案「影片畫質都變差」內行人曝原因

聽新聞
0:00 / 0:00

影／保障外送員權益 勞長表示將提政院版審查

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
勞動部長洪申翰今天表示，行政部門的外送員專法法制化已進入最後階段，將盡快提出版本，送委員會併案審查。記者潘俊宏／攝影
勞動部長洪申翰今天表示，行政部門的外送員專法法制化已進入最後階段，將盡快提出版本，送委員會併案審查。記者潘俊宏／攝影

立法院衛環委員會今天審查「外送平台管理暨從業人員權益保障法草案」等藍白立委、黨團所提6案。勞動部長洪申翰表示，很謝謝朝野立委對平台外送員勞動權益的關心，行政部門的外送員專法法制化已進入最後階段，將盡快提出版本，送委員會併案審查。

由於勞動部先前只願意提出指引，對立專法持保留態度，國民黨立委洪孟楷今天批評勞動部對外送員權益態度敷衍。

洪申翰會前受訪表示，朝野提出的法案，對外送員權益保障跨出很大一步，這涉及外送員、消費者、合作商家等等多方面利害相關，所以必須是跨部會分工合作的重要議題，勞動部現在願跨出步伐，朝法制化方向處理，希望朝野立委能給勞動部多一些時間，相信很快就會提出行政院版本，送委員會併案審查。

外送員 勞動部 朝野

延伸閱讀

豪雨狂炸致員工遲到 洪申翰：雇主不能對勞工不利對待

藍委批5G時代還在「撥接」 洪申翰：2、3個月提外送員專法

15萬外送員終於等到！勞動部態度轉彎 洪申翰：將提外送員專法

藍委：詐騙應賞鞭刑 行政院遲疑不定

相關新聞

台積電赴美不怕技術流失？國科會主委：我保證不會

行政院副院長鄭麗君在與美國談判後透露，未來將擴大投資美國的「台灣模式」，共同開發產業聚落。面對立委擔心高科技產業聚落外移...

影／保障外送員權益 勞長表示將提政院版審查

立法院衛環委員會今天審查「外送平台管理暨從業人員權益保障法草案」等藍白立委、黨團所提6案。勞動部長洪申翰表示，很謝謝朝野...

主計總處：全年GDP成長率至少5％ AI與特別預算撐盤經濟動能

AI需求持續帶動台灣經濟成長，各主要機構近期紛紛上調今年經濟成長率預測，其中中經院上修至5.45%，主計總處預估為4.4...

15萬外送員終於等到！勞動部態度轉彎 洪申翰：將提外送員專法

近年平台經濟興起，但平台外送員的勞工身份不明確，勞動權益未獲完整保障，爭議層出不窮，但過去勞動部僅以行政指導處理，不符外...

打造人工智慧島 國科會揭「AI 新十大建設」規劃方向

國科會主委吳誠文22日公布「AI新十大建設」推動方向，將從智慧應用、關鍵技術與基礎建設三大面向全面布局，結合半導體優勢與...

林佳龍：APEC「川習會」是否成形 我們密切觀察

外交部長林佳龍上午出席立法院外交及國防委員會，就「近期台美關係及關稅談判進展」專題報告。林佳龍受訪時表示，在涉及台灣議題...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。