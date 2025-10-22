聽新聞
影／保障外送員權益 勞長表示將提政院版審查
立法院衛環委員會今天審查「外送平台管理暨從業人員權益保障法草案」等藍白立委、黨團所提6案。勞動部長洪申翰表示，很謝謝朝野立委對平台外送員勞動權益的關心，行政部門的外送員專法法制化已進入最後階段，將盡快提出版本，送委員會併案審查。
由於勞動部先前只願意提出指引，對立專法持保留態度，國民黨立委洪孟楷今天批評勞動部對外送員權益態度敷衍。
洪申翰會前受訪表示，朝野提出的法案，對外送員權益保障跨出很大一步，這涉及外送員、消費者、合作商家等等多方面利害相關，所以必須是跨部會分工合作的重要議題，勞動部現在願跨出步伐，朝法制化方向處理，希望朝野立委能給勞動部多一些時間，相信很快就會提出行政院版本，送委員會併案審查。
