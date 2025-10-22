川習會台灣恐成籌碼？林佳龍：台美關係穩定、密切注意中國動向

美國總統川普、中國大陸國家主席習近平預計月底在南韓舉辦的亞太經合會（APEC）會晤，川普預告，可能會把台灣納入川習會談判的議題。對此，外交部長林佳龍22日表示，台美關係非常穩定，「我們會在雙邊或多邊關係上，積極與各參與國進行交流互動，持續密切注意中國的動向，並與美方保持緊密溝通」。

立法院外交及國防委員會今日邀請林佳龍報告「近期台美關係及關稅談判進展」，併請行政院經貿談判辦公室、經濟部、農業部列席並備質詢。

針對川普預告，可能會將台灣納入「川習會」的談判議題，林佳龍會前接受媒體聯訪時表示，「我想台灣跟美國的關係非常的穩定，而且建立在《台灣關係法》還有6項保證的基礎上。」在涉及台灣議題上，台美之間除了關係很緊密，我方也密切注意中國可能的動作，也跟美方保持密切溝通。

民進黨立委陳俊宇與羅美玲質詢時均關切川習會預計討論台灣議題，我方有無掌握？對此，林佳龍表示，川普本身有表達，他並沒有要去談。但川普也認為習近平應該很重視台灣議題，但亞太經濟合作會議（APEC）的場合各界都清楚，重點不是在處理兩岸關係，我方跟美方都保持密切的溝通，他們也都有不斷地在強調，對台的堅定的支持、他們跟中國之間的互動，不會去傷害到台灣。

林佳龍強調，其實美國是有《台灣關係法》跟六項保證，這不是任何總統單方面可以去談的，而且美國國會也已經把《台灣關係法》跟6項保證，已經透過共同決議，現在甚至是立法的方式，所以這個是跨黨派，他認為在美國方面對台政策是相當一致的。

國民黨立委馬文君質詢時也再度詢問林佳龍，我方針對「川習會」是否有相關沙盤推演？林佳龍說，有各種沙盤推演、各種想定，包括象徵性及實質性，象徵性涉及到跟一中有關，實質則跟軍購有關，「互相要的東西，跟可以給的，就可以對照起來」。