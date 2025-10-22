聽新聞
影／亞太循環經濟論壇登場 聚焦能源永續轉型
由環境部、經濟部、農業部及循環台灣基金會共同主辦的「2025 亞太循環經濟論壇暨熱點」今天開幕。籌備歷時一年，凝聚部會、產業多方協力，現場吸引超過來自50國，超過500人的產官學研代表與會，展現台灣推動循環經濟，並與國際合作的決心。
開幕現場以「資源與廢棄」及「自己的未來」為主題，從孩子的視角出發，展開跨世代對談，循環經濟不僅是環境保護的議題，更是台灣邁向2050 淨零的重要戰略，需要推動產業綠色轉型，把循環從示範案例推進為具規模具影響力的具體行動，開幕式全場以「循環手勢」示意行動承諾，為論壇揭開序幕。
論壇以循環三部曲(Circular Trilogy)好主意、好治理、好生意，貫穿兩場國際與談、六大產業及參訪路線、十項治理趨勢議題，近百位循環經濟領域專家講者齊聚，展現臺灣扮演亞太跨界循環合作的關鍵角色。
首先登場的兩場重磅國際與談，以亞洲視角探討循環經濟的政策與治理轉型。首場與談「從廢棄物回收到系統轉型」，聚焦亞太各國如何從以廢棄物管理為主的思維，邁向涵蓋設計、製造、消費與再利用的系統轉型。環境部部長彭啓明並首度公開「臺灣循環經濟路徑圖」草案，說明臺灣將如何結合政策、產業與金融工具, 從資源回收推進至循環經濟體系。
FB留言