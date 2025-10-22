勞動部友善移工服務 機場安排雙語人員陪同、法令宣導

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

勞動部勞動力發展署表示，為了提供來台的移工朋友更好的服務，機場安排了雙語服務人員自入境登機口開始全程陪同，接機過程還開設了法令宣導講習，透過影片幫助移工朋友迅速瞭解台灣的風俗、工作法令與注意事項，以及各類求助專線，提升他們對自身權益的認知並避免觸法。

勞動部勞動力發展署表示，為了協助解決爭議，移工機場服務站設有雙語服務櫃檯，移工可親自諮詢或撥打1955勞工諮詢申訴專線，獲得即時協助。

勞發署舉例，來自泰國的寬栽是雲林製造工廠聘僱的電焊技術職人，精湛的技術和創新能力，讓寬栽在114年獲選為全國模範移工。

透過勞動部協助，寬栽的妻子和年幼的兒女從泰國飛越千里來到台灣，不僅見證他獲獎的榮耀時刻，也感受到自己的丈夫及父親在台灣能安心工作，同時也留下許多溫暖且美好的回憶。

為了獲得穩定的收入，寬栽來台努力工作，以支援遠在泰國家人的生活。他對工作的認真態度以及主動積極的精神令人印象深刻，擁有氬焊、手焊、自動焊等多項技藝，並且取得了相關的國際ISO焊工證照。

主管對寬栽的表現讚譽有加，稱讚他在工作中不斷跳脫傳統思維，最佳化製程方式，提高了工程的效率。寬栽對台灣的友善環境深有感觸，他回憶第一次來到台灣時，移工機場服務站提供的詳細資訊讓他倍感安心，這些經歷讓他深信台灣是一個充滿溫暖的地方。

寬栽很感謝自己的工作表現被看見，同時也鼓勵在泰國的同鄉可以來到台灣工作，感受這片土地和台灣人的友好。

勞動部透過完善的移工機場服務站、1955勞工諮詢申訴專線等友善政策，期待能吸引更多像寬栽這樣的外國技術人才將台灣視為海外工作的首選，讓移工、雇主與台灣社會都能共同蓬勃發展。

