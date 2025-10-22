快訊

談核能發展 龔明鑫：密切觀察最適合台灣的小型反應爐型態

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部長龔明鑫今日表示會持續關注新核能的國際發展狀態，SMR有不同的材料及冷卻系統，政府還在觀察最適合台灣的型態。圖／本報系資料照片
核安會日前宣布未來4年投入8億元進行SMR（小型核能模組化反應爐）、MMR（微型模組化反應爐）技術的研究計畫，經濟部長龔明鑫今日回應立委質詢時表示，會持續關注新核能的國際發展狀態，SMR有不同的材料及冷卻系統，政府還在觀察最適合台灣的型態。

龔明鑫22日出席立法院經濟委員會進行業務報告並備詢，立委鄭正鈐質詢表示，各國發展SMR，中國大陸的SMR明年就要商轉，南韓的SMR預計2030年商轉，但台灣只有4年8億元預算進行研究，他擔心台灣在全球SMR發展中落後。

龔明鑫回應表示，SMR的運作方式很多，採用的材料、冷卻的方式也各不相同，處於初期階段，「我們現在正在密切觀察，什麼樣的型態比較適合台灣」。

台灣今年5月進入非核家園，目前已無來自核能的電力，使得今年夏天充滿電力焦慮，更憂慮未來台灣電力供應無法支持AI發展所需。

核能 龔明鑫

