主計總處：全年GDP成長率至少5％ AI與特別預算撐盤經濟動能
AI需求持續帶動台灣經濟成長，各主要機構近期紛紛上調今年經濟成長率預測，其中中經院上修至5.45%，主計總處預估為4.45%。立委林德福22日質疑主計總處是否過於樂觀，主計總處主計長陳淑姿回應，目前出口熱度不減，預估全年經濟成長率「至少可達5%」。
立法院財委會今日邀請主計總處、財政部等單位進行專題報告並備質詢。林德福關切主計總處上修經濟成長率的依據。陳淑姿表示，原先預期關稅因素可能抑制第3季表現，但實際影響有限，第3季出口與景氣動能皆維持高檔，因此上調成長預估。
林德福提醒，5月底美國總統川普提出「對等關稅」政策，攪亂全球經濟局勢，目前仍未定案，且台灣關稅條件不如韓國，質疑大幅上修是否過於樂觀。他指出，目前經濟成長主要集中於AI相關產業，傳產表現明顯衰退，這波看似強勁成長，恐只是衰退延後，仍須謹慎面對。
陳淑姿回應，傳統產業確實相對疲弱，但AI帶動半導體需求，加上5500億元韌性特別預算與追加預算推動，約可貢獻1個百分點成長。她表示，關稅政策尚未定案，半導體產品多屬豁免項目，短期影響有限。主計總處評估AI需求將持續支撐出口動能，目前預測屬保守估計，全年成長率不會低於5%。
