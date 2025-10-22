快訊

驚悚怪事讓人頭皮發麻！ 北市「猛鬼大樓」西寧國宅明年拆除

112年「役男免役率」高達16% 劉世芳：將配合健保就醫紀錄勾稽

台中斃死豬疑非洲豬瘟！農業部：今午起全國豬隻禁運禁宰、禁廚餘養豬

主計總處：全年GDP成長率至少5％ AI與特別預算撐盤經濟動能

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
主計長陳淑姿在立法院財政委員會表示，對等關稅會有影響，但影響逐漸緩和，主計總處原本預估今年GDP成長4.45%，目前看來「有點低估」，一般認為是趨近於5%。記者黃義書／攝影
主計長陳淑姿在立法院財政委員會表示，對等關稅會有影響，但影響逐漸緩和，主計總處原本預估今年GDP成長4.45%，目前看來「有點低估」，一般認為是趨近於5%。記者黃義書／攝影

AI需求持續帶動台灣經濟成長，各主要機構近期紛紛上調今年經濟成長率預測，其中中經院上修至5.45%，主計總處預估為4.45%。立委林德福22日質疑主計總處是否過於樂觀，主計總處主計長陳淑姿回應，目前出口熱度不減，預估全年經濟成長率「至少可達5%」。

立法院財委會今日邀請主計總處、財政部等單位進行專題報告並備質詢。林德福關切主計總處上修經濟成長率的依據。陳淑姿表示，原先預期關稅因素可能抑制第3季表現，但實際影響有限，第3季出口與景氣動能皆維持高檔，因此上調成長預估。

林德福提醒，5月底美國總統川普提出「對等關稅」政策，攪亂全球經濟局勢，目前仍未定案，且台灣關稅條件不如韓國，質疑大幅上修是否過於樂觀。他指出，目前經濟成長主要集中於AI相關產業，傳產表現明顯衰退，這波看似強勁成長，恐只是衰退延後，仍須謹慎面對。

陳淑姿回應，傳統產業確實相對疲弱，但AI帶動半導體需求，加上5500億元韌性特別預算與追加預算推動，約可貢獻1個百分點成長。她表示，關稅政策尚未定案，半導體產品多屬豁免項目，短期影響有限。主計總處評估AI需求將持續支撐出口動能，目前預測屬保守估計，全年成長率不會低於5%。

經濟成長率預測 關稅 AI

延伸閱讀

綠推修法345億挹注國民年金 藍委：把對軍公教刻薄轉嫁全民

預算編制 會擬妥優先順序 外界憂台灣之盾排擠其他支出

今年低估的GPD應會上修 主計長：超過4.5%趨近於5%

「台灣之盾」排擠其他預算？ 陳淑姿：盡量安排資源分配

相關新聞

台積電赴美不怕技術流失？國科會主委：我保證不會

行政院副院長鄭麗君在與美國談判後透露，未來將擴大投資美國的「台灣模式」，共同開發產業聚落。面對立委擔心高科技產業聚落外移...

15萬外送員終於等到！勞動部態度轉彎 洪申翰：將提外送員專法

近年平台經濟興起，但平台外送員的勞工身份不明確，勞動權益未獲完整保障，爭議層出不窮，但過去勞動部僅以行政指導處理，不符外...

主計總處：全年GDP成長率至少5％ AI與特別預算撐盤經濟動能

AI需求持續帶動台灣經濟成長，各主要機構近期紛紛上調今年經濟成長率預測，其中中經院上修至5.45%，主計總處預估為4.4...

童子賢示警：忙反核讓減碳失焦、暴雨暴潮增 台灣恐成氣候難民

和碩董事長童子賢指出，國家力量的展現已不再僅依賴傳統的鋼鐵和槍砲工業，現代國家力量的強弱，取決於在半導體、電池及能源管理...

談核能發展 龔明鑫：密切觀察最適合台灣的小型反應爐型態

核安會日前宣布未來4年投入8億元進行SMR（小型核能模組化反應爐）、MMR（微型模組化反應爐）技術的研究計畫，經濟部長龔...

外送員專法快來了 洪申翰：加速院版提併案審查

有關外送員權益，勞動部過去以行政指導處理，尚未訂立專法保障權益。對此，勞動部長洪申翰受訪時表示，願朝法制化方向進行，行政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。