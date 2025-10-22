外送員專法快來了 洪申翰：加速院版提併案審查

有關外送員權益，勞動部過去以行政指導處理，尚未訂立專法保障權益。對此，勞動部長洪申翰受訪時表示，願朝法制化方向進行，行政部門的版本已進到最後階段，盼加速提出院版，在立法院委員會中併案審查。

立院衛環委員會22日審查「外送平台管理暨從業人員權益保障法」等草案，國民黨團、民眾黨團及在野立委所提6案；民進黨團也於21日提出草案，不過來不及於今日排審。洪申翰則於會前接受媒體聯訪。

洪申翰表示，朝野提出的法案，對外送員權益保障跨出很大一步。

他指出，外送平台運作涉及外送員、消費者、合作商家等多元利害相關方，必須是跨部會分工合作的重要議題，勞動部已透過行政規則、指引保障外送員相關權益，近日提出「職安法」修正草案增訂第51條之1，將外送員作業危害預防從準用改為適用，對平台有更進一步的強制力。

洪申翰也說，至於外送員關心的報酬保障、停權申訴、契約規範及變更等，勞動部現在願意跨出步伐，將上述相關權益朝向法制化方向處理。近幾個月也積極跟外送員社群研議，盼與朝野委員討論，對外送員權益保障有更好的進展。

對於外送員專法是否提出院版，洪申翰說明，歷經過數個月的研議之後，行政部門版本的法案，目前已在最後階段，勞動部願意加速，盡快提出行政部門版，送進立法院衛環委員會裡併案審查。

根據勞動部書面報告，近年陸續透過發布「職業安全衛生設施規則」及「外送作業安全衛生指引」，要求平台業者為外送員投保團體傷害保險、第三人責任保險，並定期對外送平台業者實施稽查。

勞動部書面報告指出，勞動部也配合外送平台治理機關交通部研訂「整合型外送平台經營管理指引」，規範報酬、停權、申訴、保險及定型化契約等重要權益事項，使外送平台業者遵循。