台積電赴美不怕技術流失？國科會主委：我保證不會

行政院副院長鄭麗君在與美國談判後透露，未來將擴大投資美國的「台灣模式」，共同開發產業聚落。面對立委擔心高科技產業聚落外移、技術流失等議題，國科會主委吳誠文明確保證，台積電（2330）等關鍵科技企業的技術「絕對不會外流」，政府組成「國家隊」，就是要維護台灣半導體與科技競爭力。

立法院教育及文化委員會22日邀請吳誠文進行業務報告並備質詢，藍委聚焦落在台灣高科技產業「赴美投資」議題上，質疑副總統蕭美琴日前表示，台灣已經承諾美國擴大投資，不只台積電過去，現在還要變成整個產業聚落，讓人擔心台灣產業聚落外移、技術流失。

吳誠文回應，這是講法問題，行政院正、副院長主導台美磋商時，確有邀請產業界討論赴美投資，但目的在於提升台灣的全球布局能力，而非讓產業出走，「如果不去，反而會受關稅影響而受害」。

吳誠文解釋，科技投資國際化是必要策略，但「技術安全與人才留台」是政府底線。他以堅定語氣表示，台灣高科技技術不會外流，國科會會持續以國家隊模式，協助企業在全球布局中兼顧發展與安全。

至於國科會預算編列，委員追問吳誠文7月曾對外表示「財劃法通過後會讓明年預算少200億元」，但實際上國科會的預算從2022年至2026年逐年增加，2026年仍成長7.55%，僅因行政院總預算額度受限，且國科會歷年決算仍有餘額，執行率不高。

吳誠文說，國科會預算「一定要快速增加」，並強調科學研究與科技發展是長期投資，部分剩餘預算為不可抗力因素。