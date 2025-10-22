快訊

112年「役男免役率」高達16% 劉世芳：將配合健保就醫紀錄勾稽

台中斃死豬疑非洲豬瘟！農業部：今午起全國豬隻禁運禁宰、禁廚餘養豬

大雨狂轟！新北汐止康寧街邊坡土石坍方搶修中 上方居民撤離

台積電赴美不怕技術流失？國科會主委：我保證不會

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
國科會主委吳誠文今日出席立法院教育及文化委員會報告並備質詢。記者林伯東／攝影
國科會主委吳誠文今日出席立法院教育及文化委員會報告並備質詢。記者林伯東／攝影

行政院副院長鄭麗君在與美國談判後透露，未來將擴大投資美國的「台灣模式」，共同開發產業聚落。面對立委擔心高科技產業聚落外移、技術流失等議題，國科會主委吳誠文明確保證，台積電（2330）等關鍵科技企業的技術「絕對不會外流」，政府組成「國家隊」，就是要維護台灣半導體與科技競爭力。

立法院教育及文化委員會22日邀請吳誠文進行業務報告並備質詢，藍委聚焦落在台灣高科技產業「赴美投資」議題上，質疑副總統蕭美琴日前表示，台灣已經承諾美國擴大投資，不只台積電過去，現在還要變成整個產業聚落，讓人擔心台灣產業聚落外移、技術流失。

吳誠文回應，這是講法問題，行政院正、副院長主導台美磋商時，確有邀請產業界討論赴美投資，但目的在於提升台灣的全球布局能力，而非讓產業出走，「如果不去，反而會受關稅影響而受害」。

吳誠文解釋，科技投資國際化是必要策略，但「技術安全與人才留台」是政府底線。他以堅定語氣表示，台灣高科技技術不會外流，國科會會持續以國家隊模式，協助企業在全球布局中兼顧發展與安全。

至於國科會預算編列，委員追問吳誠文7月曾對外表示「財劃法通過後會讓明年預算少200億元」，但實際上國科會的預算從2022年至2026年逐年增加，2026年仍成長7.55%，僅因行政院總預算額度受限，且國科會歷年決算仍有餘額，執行率不高。

吳誠文說，國科會預算「一定要快速增加」，並強調科學研究與科技發展是長期投資，部分剩餘預算為不可抗力因素。

台積電 美國

延伸閱讀

總統：APEC 代表團 三大任務

接見十大傑出青年 鄭麗君：政府努力成青年後盾、成就更好臺灣

【重磅快評】蕭美琴的生態系讓葉俊顯忘記TSMC＋1？

重陽節前赴嘉市與百歲人瑞話家常 蕭美琴笑問「吃什麼這麼健康？」

相關新聞

台積電赴美不怕技術流失？國科會主委：我保證不會

行政院副院長鄭麗君在與美國談判後透露，未來將擴大投資美國的「台灣模式」，共同開發產業聚落。面對立委擔心高科技產業聚落外移...

15萬外送員終於等到！勞動部態度轉彎 洪申翰：將提外送員專法

近年平台經濟興起，但平台外送員的勞工身份不明確，勞動權益未獲完整保障，爭議層出不窮，但過去勞動部僅以行政指導處理，不符外...

主計總處：全年GDP成長率至少5％ AI與特別預算撐盤經濟動能

AI需求持續帶動台灣經濟成長，各主要機構近期紛紛上調今年經濟成長率預測，其中中經院上修至5.45%，主計總處預估為4.4...

童子賢示警：忙反核讓減碳失焦、暴雨暴潮增 台灣恐成氣候難民

和碩董事長童子賢指出，國家力量的展現已不再僅依賴傳統的鋼鐵和槍砲工業，現代國家力量的強弱，取決於在半導體、電池及能源管理...

談核能發展 龔明鑫：密切觀察最適合台灣的小型反應爐型態

核安會日前宣布未來4年投入8億元進行SMR（小型核能模組化反應爐）、MMR（微型模組化反應爐）技術的研究計畫，經濟部長龔...

外送員專法快來了 洪申翰：加速院版提併案審查

有關外送員權益，勞動部過去以行政指導處理，尚未訂立專法保障權益。對此，勞動部長洪申翰受訪時表示，願朝法制化方向進行，行政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。