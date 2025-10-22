萬年不漲的月薪5萬該換嗎？網友熱議 但人力銀行這樣看

薪水漲不上去，永遠是受薪階層最關心的切身問題。有名網友在論壇發文求問：目前待的公司是上市櫃產業龍頭，薪水5萬見紅休，福利比照勞基法，起薪和同產業比算中上，卻是業界中出了名的不調薪。耳聞前輩做七年只調薪2次，考績再好只要不願意帶人或升不上帶人職位，薪水就會萬年卡在某個階段，這樣的環境中能撐多久呢？。

原Po發問引來大批網友們意見相左，「待一兩年就可以跳走了啊，當跳板」、「如果目前的工作讓你游刃有餘且這個薪水扣掉花費還能讓你存到錢，那就不用換」、「不調薪的公司真的不能久待。待愈久跟外面的差距愈大」、「沒升遷制度最多只能待滿2年就可以離職」、「知足吧，五萬養老，跟跳槽變6萬天天加班爆肝」。

1111人力銀行調查顯示，高達九成二的上班族自認薪水偏低，不滿意程度更是創下6年新高。其中更有43.2%直言「非常不滿意」。進一步追問原因，「物價上漲壓力」48.6%與「公司無明確調薪機制」45.7%最為關鍵。

1111人力銀行發言人莊雨潔表示，調查指出，距離2026年只剩不到兩個月，但有高達83.7%受訪者今年確定加薪無望。更有不少人領著「凍漲薪」，同一個職位未調薪的時間平均長達3年5個月，甚至有22.5%在同一崗位服務超過6年，依舊等不到加薪機會，顯示部分企業根本沒有逐年調薪制度。因此為了墊高薪資行情，有67.5%上班族曾經藉由跳槽替自己加薪，平均薪水一口氣增加5,142元。

談薪水是一門學問，1111人力銀行總經理張篆楷建議，上班族想讓薪水穩定成長，可從四大方向著手。首先，持續精進專業能力與取得證照，展現不可取代性；其次，主動爭取表現機會，透過關鍵專案或具體成果提升能見度；第三，應掌握市場薪資行情，談薪水更有底氣；最後，若長期未見改善，可積極評估轉換跑道，尋求更有含金量的職涯發展機會。

