藍委批5G時代還在「撥接」 洪申翰：2、3個月提外送員專法

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部長洪申翰（左）表示將在兩、三個月內提出外送員專法草案。記者葉冠妤／攝影
外送員工會訴求立外送員專法多年，立院衛環委員會今審查「外送平台管理暨從業人員權益保障法草案」，但政府迄今仍未提出草案。立委洪孟楷批評，現在是5G時代，勞動部卻還在撥接，書面報告還在提指引，行政院的專法版本在哪裡？勞動部長洪申翰回應，預計兩、三個月提出。

立院衛環委員會今審查「外送平台管理暨從業人員權益保障法草案」等藍白立委、黨團所提6案。

立委洪孟楷說，今天所有行政部門的書面報告裡，就勞動部的報告最爛，外送員專法已經討論好幾年，勞動部卻還在提指引，就是因為過去指引無法完整保障外送員、消費者、餐廳權益，才需要考慮將法律位階提升到專法。他批評勞動部態度消極、搪塞，5Ｇ上網時代卻還在撥接。

他進一步指，外送員人數已經逾15萬人，外送員與平台的勞動關係有別其他行業，必須在僱傭、承攬關係間找到平衡點，在野黨都有提出相對應的外送員專法版本，請問行政院的專法草案版本在哪裡？若政府只想以拖待變，人民會看在眼裡。他也肯定交通部、法務部、衛福部都有對條文提出意見，唯獨應該是主管機關的勞動部，未針對任一條文提出任何意見。

立委陳昭姿則說，民眾黨在每一屆都有提出外送員專法，黨團也多次召開公聽會、私下請益工會，所提法案針對外送員接單與報酬計算方式、申訴機制、勞雇關係採僱傭、非僱傭雙軌制，並且在工時彈性之下，提供相關的保險保障。

立委王育敏也說，因外送員不適用勞基法，導致勞動權益保障很容易被架空，專法將保障外送員基本收入、強制納保，契約終止預告期，並設有申訴機制，平台也必須在外送員職災8小時內通報等。

立委陳徽菁酸，民進黨團昨天大動作開記者會，極度虛假、「蹭」議題，2023年外送員環繞立院抗議，希望民進黨團聽取心聲，是因為當時民進黨想修什麼法就可以通過、不想修就動不了。她也質疑，專法已經研議長達12年，洪申翰今天早上才說有修法進度，書面報告卻什麼都沒寫到。

洪申翰坦承，勞動部過去對立外送員專法的態度保留，但近幾個月積極研議法制化，現在已經入最後階段，預計兩到三個月可提出行政部門的專法版本。

