童子賢示警：忙反核讓減碳失焦、暴雨暴潮增 台灣恐成氣候難民

和碩董事長童子賢指出，國家力量的展現已不再僅依賴傳統的鋼鐵和槍砲工業，現代國家力量的強弱，取決於在半導體、電池及能源管理等方面的科技領先地位。

他指出，AI的算力不足將導致國力落後，由於AI運算需要電力，算力即國力這個概念進一步轉化為「電力即國力」，根據2024年統計全球電力產值上看6兆美元，在能源產業中超越石油業，逐漸成為最重要、最精密、產值最大的產業。

AI算力帶動電力成國力核心 發電建設應積極

童子賢童出席2025淨零科技產業論壇指出，目前台灣零碳發電比僅剩13%，相對國際平均41%零碳發電比遠遠落後，他感到非常慚愧。因此他呼籲台灣發電應積極減碳，根據2023年環境部成立前夕發布的資料，台灣碳排總量中60%來自發電，15%來自工業，15%來自交通運輸，其他的領域生活跟農業占的排碳比例非常的少，因此他認為民生用電並不需要特別節能，因為生活用電只占總台灣用電量18%。

台灣雖2026年碳費制度將上路，但減碳速度依然遲緩。童子賢秀出台灣20年來發電結構統計，他指出，給執政黨的建議就是核綠共存，行政院也設立了減碳辦公室，但他坦言，看起來減碳辦公室都在忙著反核，沒有在減碳，碳越減越多。

童子賢指出，台灣20年來經濟成長率超過用電量發展速度，換言之，不要害怕用電，需要用電就該想辦法滿足，以滿足經濟成長，因為現在的用電效率比30年前要高的多，每一度電帶來的經濟效益提高，換句話說，若電力的建設消極被動，只會拖累經濟成長。

但另一個角度來說，全球500大污染（碳排）行業，台灣有8處上榜，台中火力發電廠世界排名第51，污染最高，中鋼小港廠、麥寮、興達、大林、林口、大潭、中龍台中廠都在其中，台灣如今燃煤跟天然氣等排碳發電量是1980年代的10倍，其中天然氣碳排只有比燃煤少4成排碳。

童子賢表示，小小的台灣經濟發展卻超越不少工業國家，如外匯存底是世界第四名，台灣的交通運輸跟工業生產都需要交通傳輸，若這部分全面轉換電動車，可以消除15%碳排，但若台灣發電產業全面轉型零碳排，則又可以貢獻60%減碳成效，對減緩地球暖化貢獻卓越。

童子賢指出，台灣一定要發展綠能，但因土地狹小，故應該注重環境保護，避免受到民意反對，未來應核綠共存。童子賢指出，台灣應該擺脫夢遊，加速建設低碳電力，積極能源轉型。

地球升溫台灣恐成氣候難民 能源轉型刻不容緩

童子賢表示，提能源轉型是因為氣候變遷，若地球暖化上升兩度氣溫，將造成海水上升1～2公尺，不僅北極熊快活不下去，台灣後代子孫也會面臨到考驗，屆時極端氣候下當颶風來，上升的水會乘3倍形成暴潮，台灣本島3.59萬平方公里中有8000多平方公里平地，4分之1會泡在海水裡，台灣也將成為氣候難民。

童子賢指出，氣候異常指的是大洪水跟火災，如他的家鄉花蓮就正遭遇洪災，統計過去一百年來，基隆年下雨量增加1200公釐，但總降雨量減少15天，台北跟新北增加230公釐，但下雨量減少30天，這意味下雨天數減少但單日雨量增加，不下雨就不下，下雨時雨量集中，氣候異常會使糧食供應都受到影響，一旦糧食減產效應會比管制稀土更快發生。

童子賢表示，台灣糧食條件相對新加坡跟香港好，擁有風水寶地，有79萬公頃農田可以用科學方式耕作，滿足台灣基礎需求，是台灣重要資產，但目前6~7成都休耕中，「一代人不耕田，就沒有傳承，兩代人不耕田就失去傳承，三代人不耕田，就不懂得耕田。」他因此每年回花蓮池上舉辦秋收稻穗藝術節，鼓吹農村文化，希望不要被現代社會摧毀。

童子賢指出，事實上國際的工業強國多數也是農業強國，舉例來說，美國是工業強國第一名，但農業也排名世界第二，法國跟德國也在全球農業排名第七跟第十，這些國家都沒有放棄農業，因此他呼籲「台灣不要覺得自己是新富，就把農業丟掉！」。

氣溫上升除使格陵蘭及南北極融冰，帶來海水嚴重上升，童子賢指出，一旦氣溫上升兩度將使地球衝擊無可挽回，因為南北極永凍層存藏的甲烷溫室氣體會釋放，帶來惡性循環，因此呼籲地球應減碳43$防止地球升溫1.5度，為此工業國家倡議應將綠能跟核能增加三倍，轉換為無碳能源以遏止地球氣溫上升。

他指出氣候變遷下台灣也將成氣候難民，台灣許多地方將泡在水裡，子孫後代將面臨台北漁人碼頭、台南七股、高雄旗津一半以上泡在水裡，氣候異常的猛暴程度不是人力可以抵抗，因此他反對花東蓋蘇花高，他指出「大工程、大發財、大夢想，其實是一場空」。