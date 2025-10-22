15萬外送員終於等到！勞動部態度轉彎 洪申翰：將提外送員專法

近年平台經濟興起，但平台外送員的勞工身份不明確，勞動權益未獲完整保障，爭議層出不窮，但過去勞動部僅以行政指導處理，不符外送員工會立專法的訴求。勞動部長洪申翰今表示，願朝法制化方向，將提出行政部門的外送員專法版本。

立院衛環委員會今審查「外送平台管理暨從業人員權益保障法草案」等藍白立委、黨團所提6案。

勞動部書面報告指出，近年陸續透過發布「職業安全衛生設施規則」及「外送作業安全衛生指引」，強化外送作業安全，要求平潭業者為外送員投保團體傷害保險、第三人責任保險，並定期對外送平台業者實施稽查，目前也配合外送平台治理機關交通部研訂「整合型外送平台經營管理指引」，規範報酬、停權、申訴、保險及定型化契約等重要權益事項，使外送平台業者遵循。

勞動部長洪申翰會前受訪時說，朝野提出的法案，對外送員權益保障跨出很大一步 。由於外送平台運作涉及外送員、消費者、合作商家等多元利害相關方，必須是跨部會分工合作的重要議題，勞動部已經透過行政規則、指引保障外送員相關權益，也在職安法修正草案衛增訂第51條之1，將外送員作業危害預防從準用改為適用，對平台有更進一步的強制力。

至於外送員關心報酬保障、停權申訴、契約規範及變更等，洪申翰說，勞動部現在願意跨出步伐，將上述相關權益朝向法制化方向處理，近幾個月也積極跟外送員社群研議，盼透過朝野合作，對外送員權益保障有更好的進展。

由於勞動部先前只願意提出指引，對立專法態度保留，洪申翰說，現在行政部門的外送員專法法制化已進入最後階段，將盡快提出版本，送委員會併案審查。