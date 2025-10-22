林佳龍：台美對等關稅談判持續推進 爭取合理稅率與供應鏈合作共識

外交部長林佳龍22日出席立法院外交委員會，書面報告中指出，對於台美對等關稅進展，賴總統已公開表示，美方所公布之稅率僅為暫時性措施，執政團隊必將再接再厲，持續爭取合理稅率。

根據書面報告指出，面對當前國際政經局勢快速變化，全球貿易與區域安全形勢日益複雜。全球貿易與區域安全形勢日益複雜。美國川普政府上任後，以「讓美國更安全、更強大、更繁榮」為核心目標，推動「美國優先」政策，積極展開關稅談判與供應鏈重整，推進再工業化與印太戰略布局，重新塑造全球經貿與安全秩序。

外交部指出，台美雙方在安全、經濟與科技等領域的利益高度契合，維護區域和平與穩定更是雙方共同的核心目標。因此，整體規劃，著眼於與美方政策「對齊、對接、對應」，以積極掌握戰略契機，深化台美互利共榮的合作夥伴關係。尤其在經貿、人工智慧（AI）、半導體製造、高科技產業及關鍵礦物等領域，雙方合作展現高度發展潛力，共同推動「非紅供應鏈」的建立，強化民主夥伴間的供應鏈韌性。

美國推動「再工業化」是川普政府的重要政策之一，除半導體製造外，人工智慧亦為重點產業。今年7月，美方推出「人工智慧行動方案」（AI Action Plan），目標是維持美國在全球AI競賽中的領先地位。台灣具備硬體製造優勢，且與美國在高科技產業結構上高度互補。外交部已與相關部會密切合作，評估在AI領域與美方的潛在合作機會，期望結合美方強大的軟體生態系，以「軟硬整合」模式深化合作，協助台灣企業拓展國際布局。

此外，中國近期宣布稀土出口管制措施，對全球科技與經濟發展構成威脅。美國已明確表示，將與歐洲盟友、澳洲、加拿大、印度及其他亞洲民主國家合作，集體回應中國的管制行動。

外交部歡迎美方加強與歐洲及亞洲民主夥伴合作，建立稀土與關鍵礦物的安全供應鏈。我方將透過「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）等既有機制，就相關議題持續與美方交流與合作，共同打造全球關鍵礦物「非紅供應鏈」。此舉不僅有助強化台灣半導體產業的供應韌性，也有助推動「台灣投資美國隊」，鞏固我國在台美合作中的戰略角色。

在台美關稅談判方面，外交部與行政院副院長鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮率領的團隊，於美東時間九月底在華府與美國貿易代表署及商務部就對等關稅等經貿議題進行第五輪實體磋商。

我方將秉持國家利益與產業利益，持續與美方密切協商。賴總統亦已公開表示，美方所公布之稅率僅為暫時性措施，政府團隊將再接再厲，爭取合理稅率與具體成果。待雙方就對等關稅、232條款優惠待遇及供應鏈合作達成共識後，將召開總結會議，推動簽署台美貿易協議，為台美經貿合作開啟新里程碑。