烏山頭水庫種電 環團籲設友善環境措施

聯合報／ 記者萬于甄林伯驊／台南報導

經濟部指水庫管理機關能自行設光電板，不必依「水庫蓄水範圍使用管理辦法」，台南藍營民代質疑為何不須環評？環團也認為，光電板阻光照，恐影響水面下生態，設置光電板應同步有友善環境措施。

外界持續關切水庫光電板清理時是否會影響水質，南市環保局昨表示，每月都針對烏山頭水庫3處淨水場供水區輸配管線範圍內的53處飲用水取水點，進行採樣水質分析，每年也做重金屬檢測，結果都符合規範，且本月16日會同農田水利署嘉南管理處、自來水公司抽驗，光電板區及淨水場原水陰離子界面活性劑都未檢出。

官田區陳姓居民說，看見丹娜絲颱風吹掀滯洪池水面光電板，會害怕要是水庫光電板因損壞沉入庫底、進而汙染水質，且烏山頭水庫是民生灌溉用水的水源地，更擁有相當珍貴的文化資產，「老百姓不是反光電，但烏山頭就是不適合設」。

議員王家貞昨質詢說，當年不須做環評，烏山頭水庫就種電了，現在民間反對，中央部會後知後覺，才想要修法。

議員蔡育輝說，當年時任副市長許育典曾承諾，每月都會驗烏山頭水庫的水，結果根本沒驗，為何不敢驗？民怨如此之大，還要在水庫種電嗎？

台南市環保聯盟理事長黃安調表示，水土保持法有規範水庫為特定水土保持區，不能有開發行為，烏山頭水深30多公尺，不同深度有不一樣水層生態，光電板蓋在水面阻擋日照，恐會影響生態，應要做相對生態友善措施。

