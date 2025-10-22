水庫光電場核准7年 藍委批違法

烏山頭水庫水面光電案場引發飲水安全疑慮，國民黨立委王育敏昨質詢時指出，依「水庫蓄水範圍使用管理辦法」，使用許可不得超過3年，質疑水庫光電板設施違法。行政院長卓榮泰說，核准第一期是7年，不可能違法，但他也表示，沒有消除地方疑慮，水質監測沒有更直接、有效方式，政策會慎重檢討。

王育敏昨在立法院總質詢指出，根據「水庫蓄水範圍使用管理辦法」，蓄水範圍內水域、水面使用應申請許可，且許可使用期間不得超過3年，但經濟部卻凌駕管理辦法，光電板設施核准20年。

卓榮泰表示，核准第一期是7年，不可能違法。經濟部長龔明鑫補充，沒有違法，是地方政府核定的。王育敏反嗆，許可使用年限不得超過3年，7年就超過3年，怎麼會沒有違法，除非是永久性建造物，才不受3年限制，但光電板是浮動式的，這就是明顯違法，要求交出檢討報告。

卓榮泰表示，經濟部、地方政府核定的，就是用7年來做標準，光電板絕對不是臨時性、相當堅固。未來會持續加強水質監測，如果沒有消除地方疑慮，水質監測沒有更直接、有效方式，這個政策會慎重檢討。

經濟部指出，水庫管理機關主導規畫水庫水面型光電案場，因管理機關在其管制區域內的財產利用行為，所以不必依「水庫蓄水範圍使用管理辦法」申請，此類案場審查程序中，水庫管理機關被納為審查單位，可確保案場符合相關安全與環境規範。

水利署表示，甲方是水庫管理機關，乙方是光電廠商，因是管理機關甲方在管制區內的財產，因此依相關規定不需要申請，至於年限，則是按照各主管機關規定的年限去做。

目前台灣共有6座水庫設有光電設施，其中5座位於台灣本島，1座位於外島；各水庫光電設置容量，分別為阿公店水庫約10.4MW、內埔子水庫約2MW、鹽水埤水庫約2MW、鳳山水庫2MW、烏山頭水庫約13.7M、金湖水庫約2.1MW。