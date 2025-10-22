總統：台美談判會有好進展 強調未涉及匯率議題

賴清德總統昨（21）日表示，對美關稅談判近日應會有好的進展，希望不僅平衡台美貿易逆差，更深化雙方經貿合作。他提到，台美談判並未涉及匯率議題，但政府有責任穩定匯率、改善投資環境。

賴總統昨日出席「TiTE×IHT台灣國際五金工具博覽會×五金工業展」致詞時表示，台灣中小微型企業面臨諸多挑戰，手工具機業也不例外，包括地緣政治風險、供應鏈重組、綠色轉型壓力、美國關稅政策及匯率波動等，政府會一一克服這些挑戰，開拓更好的產業發展空間，讓各產業共同成長。

賴總統指出，此次台美關稅談判並未涉及匯率議題，但是政府有責任穩定匯率、改善投資環境，讓業界可以立足台灣、布局全球、行銷全世界；對美關稅談判秉持「國家利益、產業利益、國民健康、糧食安全」四大原則。

賴總統強調，台美談判將持續朝降低目前暫行關稅20%且不疊加的方向努力，並爭取「232條款」相關稅率能得到最惠國待遇，他相信在不久未來會有具體成果，讓產業持續發展。

行政院長卓榮泰昨日在立法院談到台美談判時也表示，雙方談判進度持續正面進展，由行政院副院長鄭麗君所領軍的團隊，也持續進行最後書面整理，雙方秉持一樣原則。

賴總統昨日也感謝立法院通過930億元「關稅影響支持方案」，在各方面協助受影響企業，包括透過信保基金及利息減免給予金融支持、鼓勵研發升級、協助舉辦或參加國內外展覽以開拓國際市場，並在中小微型企業受到衝擊時補助員工薪資以穩定就業。

賴總統說，現在是變動的年代，也是機會的年代。台灣在全球供應鏈的關鍵地位舉足輕重，只要好好加油，一定可以愈來愈好。

他提到，為迎接全智慧化時代來臨，政府積極投資「AI新十大建設」，針對基礎建設、關鍵技術和人工智慧應用三大面向，讓台灣產業在既有良好基礎下，運用AI與政府助力，能更具競爭力，在全智慧化時代中屹立不搖。