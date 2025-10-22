快訊

回來了！坤達涉逃兵今晨返台 「未上銬」帶回永和分局協助調查

聽新聞
0:00 / 0:00

總統：台美談判會有好進展 強調未涉及匯率議題

經濟日報／ 記者歐芯萌宋健生／台北、台中報導
賴清德總統昨日表示，對美關稅談判近日應會有好進展。記者黃仲裕／攝影
賴清德總統昨日表示，對美關稅談判近日應會有好進展。記者黃仲裕／攝影

賴清德總統昨（21）日表示，對美關稅談判近日應會有好的進展，希望不僅平衡台美貿易逆差，更深化雙方經貿合作。他提到，台美談判並未涉及匯率議題，但政府有責任穩定匯率、改善投資環境。

賴總統昨日出席「TiTE×IHT台灣國際五金工具博覽會×五金工業展」致詞時表示，台灣中小微型企業面臨諸多挑戰，手工具機業也不例外，包括地緣政治風險、供應鏈重組、綠色轉型壓力、美國關稅政策及匯率波動等，政府會一一克服這些挑戰，開拓更好的產業發展空間，讓各產業共同成長。

賴總統指出，此次台美關稅談判並未涉及匯率議題，但是政府有責任穩定匯率、改善投資環境，讓業界可以立足台灣、布局全球、行銷全世界；對美關稅談判秉持「國家利益、產業利益、國民健康、糧食安全」四大原則。

賴總統強調，台美談判將持續朝降低目前暫行關稅20%且不疊加的方向努力，並爭取「232條款」相關稅率能得到最惠國待遇，他相信在不久未來會有具體成果，讓產業持續發展。

行政院長卓榮泰昨日在立法院談到台美談判時也表示，雙方談判進度持續正面進展，由行政院副院長鄭麗君所領軍的團隊，也持續進行最後書面整理，雙方秉持一樣原則。

賴總統昨日也感謝立法院通過930億元「關稅影響支持方案」，在各方面協助受影響企業，包括透過信保基金及利息減免給予金融支持、鼓勵研發升級、協助舉辦或參加國內外展覽以開拓國際市場，並在中小微型企業受到衝擊時補助員工薪資以穩定就業。

賴總統說，現在是變動的年代，也是機會的年代。台灣在全球供應鏈的關鍵地位舉足輕重，只要好好加油，一定可以愈來愈好。

他提到，為迎接全智慧化時代來臨，政府積極投資「AI新十大建設」，針對基礎建設、關鍵技術和人工智慧應用三大面向，讓台灣產業在既有良好基礎下，運用AI與政府助力，能更具競爭力，在全智慧化時代中屹立不搖。

關稅 匯率

延伸閱讀

俄羅斯：普亭與川普會面時間未定 雙方未提具體日期

法國前總統沙柯吉入獄 成歐盟國家前元首坐牢首例

APEC領袖會議 賴總統盼以台灣半導體等先驅產業經驗促區域合作

有望與川普當面交流！林信義任APEC領袖代表：會完整傳達總統3項任務

相關新聞

AI 好熱…外銷訂單創高 9月大增三成站上702億美元

經濟部昨（21）日公布9月外銷訂單金額702.2億美元，創史上單月新高，年增30.5%，優於預期，連續八個月正成長。經濟...

帳戶被鎖抱怨文竟來自柬埔寨 銀行詐團大鬥法金管會出招

銀行積極進行攔詐阻詐，近日疑似有詐騙風險疑慮的民眾帳戶被銀行鎖控，有些因是「誤殺」，引起部分民眾的反彈。但根據聯合報數位版的查訪，竟然有詐團偽裝成帳戶遭誤殺的民眾在社群媒體上發文抨擊，意圖在外營造民怨擴大的印象。有關人士透露，針對這類「境外烏賊」，已有銀行向警政署刑事警察局求援報案。

總統：台美談判會有好進展 強調未涉及匯率議題

賴清德總統昨（21）日表示，對美關稅談判近日應會有好的進展，希望不僅平衡台美貿易逆差，更深化雙方經貿合作。他提到，台美談...

9月外銷訂單五大市場都成長 自美國、東協接單金額同創新高

經濟部昨（21）日公布9月外銷訂單，五大市場全面呈現正成長。9月自美國接單252.9億美元，自東協接單147.4億美元，...

9月外銷訂單電子、資通產品扮雙引擎

經濟部統計處昨（21）日公布9月外銷訂單金額達702.2億美元，改寫單月新高，主要由電子產品、資訊通信產品扮演雙引擎，兩...

總統：APEC 代表團 三大任務

今年亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議（領袖峰會）將於10月31日至11月1日在南韓慶州舉行，賴清德總統昨（21）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。