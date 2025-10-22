AI 好熱…外銷訂單創高 9月大增三成站上702億美元

經濟部昨（21）日公布9月外銷訂單金額702.2億美元，創史上單月新高，年增30.5%，優於預期，連續八個月正成長。經濟部預估第4季AI需求不墜，全年外銷接單有望突破2021年6,741億美元紀錄，再創新高。

外銷超旺，單月接單金額首度跨越700億美元大關，主要來自AI浪潮持續發威；累計前九月接單5,243.7億美元，亦創同期新高，年增22.3%。

經濟部預測，10月接單金額約落在686億美元至706億美元，年增23.7%至27.3%，有機會再次超過700億美元，第4季外銷動能持續暢旺。

經濟部統計處長黃偉傑表示，AI持續助攻外銷表現，即便外界對於AI需求有雜音，擔憂面臨泡沫化，但主流預測都認為泡沫化機率不高，若AI浪潮持續，台灣正好是主要製造供應者，國際經濟動能仍由AI浪潮帶動，加上第4季進入歐美年終銷售旺季，可望挹注外銷接單動能穩步成長。

不過黃偉傑也表示，傳統產業方面，美國關稅政策不確定性仍高，部分國家至今未定案，美中貿易政策也有變數，雖然整體緊張氣氛確實緩和，各大預測機構也逐步上修全球經濟成長預測，但終端需求尚未明顯回溫，且受中國大陸產能外溢效應持續，壓抑傳統產業表現。

黃偉傑強調，目前最大關鍵仍要看232關稅是否出爐，這部分恰好與目前主要接單貨品兩大成長動能密切相關，包含資訊通信產品、電子產品，這項重要變數將影響後續出口及外銷表現。

經濟部統計，9月資訊通信產品接單234.3億美元，年增33.1%，電子產品接單277.3億美元，年增45.9%，主要來自美國、東協訂單。

經濟部統計，9月外銷訂單海外生產比52.1%，較上年同月上升0.5個百分點，主因各貨品結構變化，高海外生產比的科技類及傳產類貨品接單增加所致。

因應美國對等關稅衝擊，經濟部表示，政府已提出930億元支持方案具體措施，用於協助受衝擊產業因應挑戰，經濟部將協助業者開拓多元市場，包括補助業者布建行銷通路、加強爭取海外訂單、鼓勵海外參展等。