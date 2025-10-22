經部鼓勵企業申請補助

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

經濟部460億預算，助機械業突圍。經濟部次長何晉滄昨（21）日出席台灣機械公會80周年國際高峰論壇時表示，鼓勵廠商利用460億元的韌性特別預算，要企業趕緊申請，加緊腳步升級進入全球供應鏈。

台灣機械公會80周年國際高峰論壇昨（21）日登場，會中聚焦人工智慧、工業機器人、數位轉型、半導體應用、國防航太、淨零轉型與人才培育等七大議題，也揭示台灣機械與工具機產業面對匯率、供應鏈重組等衝擊，產業永續發展的新方向。

昨天的高峰論壇由經濟部次長何晉滄、台灣機械公會理事長莊大立、監事會召集人胡永進及榮譽理事長柯拔希等人揭幕，眾人手比「80」合影，象徵公會邁向80周年。

何晉滄致詞時指出，台灣從代工走向機械製造，由黑手、老師傅起家後，快速發展走向AI機械化，機械是工業之母，是帶動國家經濟發展的重要產業。對此，立法院近期通過「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」。其中，經濟部編列460億元協助產業強化競爭力，並在10月成立產業輔導團，提供企業資金、技術、人才及轉型一條龍輔導服務，現在是在AI時代，何晉滄鼓勵廠商利用特別預算，加緊腳步升級進入全球供應鏈。

