9月外銷訂單 破700億美元創新高

ＡＩ浪潮持續發威，外銷訂單連八紅，經濟部昨日發布九月外銷訂單七○二點二億美元，不僅創單月新高，更是首次單月突破七百億。經濟部預估第四季受惠ＡＩ需求持續強勁，全年外銷接單有望突破二○二一年六千七百四十一億美元的最高紀錄。

今年前九月累計接單金額五千二百四十三點七億美元，創同期新高。受惠於人工智慧、高效能運算及雲端產業等需求持續熱絡所致。經濟部統計處長黃偉傑預期第四季外銷動能會持續暢旺，甚至按照此狀況來研判，預計全年有非常高的機率刷新歷史紀錄。

依照主要接單地區觀察，受惠新興科技應用及消費性電子新品備貨商機挹注，美國訂單二五二點九億美元，創歷史新高，電子產品挹注四十點五億美元。此外，東協九月訂單為一四七點七億美元，年增百分之五十七點五，以電子產品增加二十七點四億美元較多，資訊通信產品增加十四點八億美元。

黃偉傑表示，關稅政策影響雖然略有趨緩，但不確定性仍高，部分國家仍未定案，美中貿易政策也仍有變數。雖說和去年初相比，整體緊張氣氛確實緩和，各大預測機構也逐步上修全球經濟成長預測，不過，終端需求尚未明顯回溫，且受到中國大陸產能外溢效應持續，仍壓抑傳統產業表現，對等關稅的議題也會影響部分傳產。

黃偉傑說，整體而言，ＡＩ的助攻仍持續，即使外界有雜音質疑ＡＩ恐怕會泡沫化，但主流預測都認為機率不高，若ＡＩ浪潮持續，台灣正好是主要製造供應者，國際經濟動能仍在ＡＩ浪潮帶動下，加上第四季進入歐美年終銷售旺季，可望挹注外銷接單動能穩步成長。第四季表現應會延續，全年維持正成長趨勢。

黃偉傑指出，目前最大關鍵仍是要看美國二三二條款是否出爐，此部分恰好與目前主要接單貨品兩大成長動能資通信產品及電子產品關係密切，因此這項重要變數將影響後續出口表現。對我國半導體先進製程及伺服器相關供應鏈需求不墜，加上第四季進入歐美年終銷售旺季，可望挹注外銷接單動能穩步成長。