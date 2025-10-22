快訊

總統：APEC 代表團 三大任務

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導
APEC領袖代表林信義。 記者邱德祥／攝影
APEC領袖代表林信義。 記者邱德祥／攝影

今年亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議（領袖峰會）將於10月31日至11月1日在南韓慶州舉行，賴清德總統昨（21）日交付領袖代表林信義三大任務，要向所有APEC領袖傳達台灣重要主張。

第一，賴總統表示，台灣致力強化經濟韌性，希望和各國攜手合作，持續促進區域經貿發展。他希望讓世界知道，台灣在強化產業自主與經濟安全同時，持續打造自由、公平、受法治保障，及可預期經貿投資環境，並推動多元夥伴合作。

第二，賴總統表示，台灣願意分享先驅產業經驗，促進公私協力應對全球挑戰。我方正從「製造」轉向「創造」，樂意與理念相近的經濟夥伴，分享發展半導體等先驅產業經驗，並透過加深對彼此投資與經濟上互補，來深化區域合作，為打造高附加價值產業增添活力，來應對各種挑戰。

第三，台灣正加速推動以「人」為本的AI發展，作為實現APEC共同願景的助力。賴總統指出，面對AI重塑全球經濟與社會秩序，我方要加速推動AI新十大建設，以人為核心，促進AI在各領域應用，讓台灣邁向全面智慧化。同時推動「健康台灣」，在APEC推廣智慧健康倡議，為區域數位健康與永續治理做出具體貢獻。

總統府昨舉行APEC代表團行前記者會，今年再度由總統府資政林信義擔任領袖代表，企業代表林之晨、國科會主委吳誠文、經貿辦總談判代表楊珍妮、外交部長林佳龍等人也出席記者會。

林信義表示，他將善用出席APEC領袖峰會機會，與各APEC會員領袖、領袖代表及企業界代表交流，傳達賴總統三項任務指示。

