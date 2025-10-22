9月外銷訂單電子、資通產品扮雙引擎

經濟部統計處昨（21）日公布9月外銷訂單金額達702.2億美元，改寫單月新高，主要由電子產品、資訊通信產品扮演雙引擎，兩者接單金額都寫下單月新高。

統計處表示，從產業來看，AI、高效能運算及雲端應用需求強勁，帶動整體接單表現亮眼，不過部分傳統產業需求仍顯疲弱，海外產能過剩也抵銷部分增幅。

受惠於新興科技應用及消費性電子新品備貨潮，電子產品與資訊通信產品接單明顯成長，9月分別達277.3億美元及234.3億美元，雙雙改寫歷史新高，年增45.9%與33.1%。累計前三季，電子與資訊通信產品接單金額分別年增36.6%與25.9%，持續扮演外銷成長主力。

經濟部統計處長黃偉傑表示，電子產品接單成長主因AI、高效能運算應用持續擴增，帶動晶片通路、IC設計、印刷電路板、封測、被動元件與記憶體等供應鏈接單明顯增加；資訊通信產品則受惠AI及雲端產業需求強勁，推升伺服器、網通產品等接單成長。

傳產表現則相對疲弱，除機械產品受半導體與自動化設備需求帶動，呈雙位數成長外，基本金屬製品、塑橡膠製品皆為衰退。