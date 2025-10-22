9月外銷訂單五大市場都成長 自美國、東協接單金額同創新高

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
經濟部昨（21）日公布9月外銷訂單，五大市場全面呈現正成長。9月自美國接單252.9億美元，自東協接單147.4億美元，金額皆創歷史單月新高，且年增率分別達40.2%、57.5%的高度成長。

至於自中國大陸及香港接單122.3億美元，年增11.6％，在五大市場中的成長率敬陪末座。

經濟部統計，受惠新興科技應用及消費性電子新品備貨商機挹注，9月來自美國訂單252.9億美元，創單月新高，又以電子產品增53.1%較多；累計前九月則年增35％。

9月接自東協訂單為147.4億美元，超越自中國大陸及香港接單，是9月外銷訂單的第二大市場，年增57.5%，以電子產品年增102.7%較多，資訊通信產品則年增33.9％；累計前九月則年增36.4％。

中國大陸及香港9月訂單122.3億美元，年增11.6%，年增率在五大市場中居末，以電子產品年增26.8%較多；累計前九月年增6.8%。

9月接自歐洲訂單88.6億美元，年增16.9%，以資訊通信產品年增24.4%較多；累計前九月年增7%。

9月接自日本訂單31.7億美元，年增22.8%，主要受日本遊戲機上市影響，另資訊通信產品也年增33.3%。

另外觀察9月外銷訂單海外生產比，較去年同月上升0.5個百分點。經濟部統計處長黃偉傑說明，9月通常是消費性電子與服裝出貨旺季，因此海外生產比上升屬季節性現象，與去年同期相比，雖然伺服器在國內生產，但通訊產品與電子零組件仍有部分來自海外。

另外，伺服器供應鏈中的散熱零組件訂單主要來自海外生產，因此推升整體海外生產比，但隨著消費性產品需求趨緩，未來數月海外生產比可能再回落。

