監察院揭光電發展七大問題 能源署回應了

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
太陽光電板遍地開花，近年農地種電、漁電共生到水庫光電，爭議不斷。記者劉學聖／攝影

監察院20日公布「太陽光電申設相關疑義」調查報告，點出光電發展七大問題，包括綠電推動不如預期、不法勢力干擾、審查標準不一、「與農爭地」爭議、漁電共生進度落後、產業亂象與回饋金制度問題。經濟部能源署21日回應，已與農業部、法務部及地方政府等建立跨部會協作機制，從行政程序、區位指引到風險管理持續優化，確保光電設置依法、合規、合宜。

針對監察院建議強化行政透明與防杜不法，能源署表示，已邀集相關部會成立跨域廉政平台，建立橫向與縱向聯繫機制，提升審查流程公開性與行政效能，同時與法務部合作成立「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台」，以防堵不法歪風，確保綠能產業健康發展。

對於報告建議明確申設程序及完善國土規劃，能源署說明，目前光電設置均依《區域計畫法》、《非都市土地使用管制規則》、《水土保持法》及《環境影響評估法》等規定辦理，並避開環境敏感區，也與農業部共同訂定農地變更快篩表，引導業者避開不適區位，並修訂電業相關法規，要求光電設施與建地保持適當距離，且業者於申請電業籌設階段即須召開地方說明會，保障居民知情權。

此外，能源署表示，已修訂電協金制度，規範補助型電協金50%須回饋案場所在村里，落實在地共享精神。能源署強調，能源轉型是國家發展關鍵，未來將持續加強溝通、滾動檢討制度設計，在政策治理與民眾權益間取得平衡，推動綠能發展邁向穩健與永續。

